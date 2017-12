Menschen des Jahres 2017 Die Nieskyer Parkmacher In der großen weiten Welt war 2017 nicht immer ein besonders erfreuliches Jahr. In Niesky und Umgebung aber gab es auch in diesem Jahr wieder Menschen die uns erfreut, beeindruckt, inspiriert oder auch nachdenklich gestimmt haben. Wir küren einige zu den Menschen des Jahres 2017.

Die Stadträte Gabriele Beinlich (re.) und Lothar Halke bei einem Spaziergang durch den Park Monplaisir. © André Schulze

Niesky. Gabriele Beinlich und Lothar Halke spazieren an einem sonnigen Tag im April durch den Park Monplaisir. Zugewachsen und die Wege voller Laub, so zeigt sich das Kleinod den beiden Stadträten. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit weiteren Nieskyern dem Park wieder zu alter Schönheit zu verhelfen. Dazu organisierten sie im Frühjahr und im Herbst zwei Arbeitseinsätze und riefen die Bürger der Stadt dazu auf, sich zu beteiligen. Nachdem zum ersten Arbeitseinsatz am 22. April im Monplaisir viel geschafft wurde, ging es am 21. Oktober im Park weiter. Ziel ist es gewesen, die Plätze der Freilichtbühne und des Roten Turmes freizulegen. Darüber hinaus wurde der Wildwuchs auf einigen Wegen beseitigt. Die Helfer legten zudem das Fundament für den Gedenkstein frei, der dem Missionar Theodor Weiz gewidmet war. Dieser soll nach seiner Restaurierung wieder seinen Platz samt neu geschaffener Gedenktafel im Park erhalten. Seinen alten Platz wieder eingenommen hat inzwischen der Gedenkstein von Reichsgründer Bismarck.

Doch die beiden Stadträte waren nicht die einzigen Menschen, die uns im vergangenen Jahr durch ihre Taten beeindruckt haben. Die weiteren Menschen des Jahres finden Sie in unserer Bildergalerie. (szo)

