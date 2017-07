Fußballerin des Jahres Die Newcomerin Harthaerin schießt in ihrem ersten Landesklassenjahr gleich neun Tore.

Laura Eschner zeigte in ihrer ersten Saison starke Leistungen. © André Braun

Laura Eschner hat sich als 17-Jährige sehr gut im Team vom Landesklassenmeister SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha integriert und im Saisonverlauf ihr Talent nachgewiesen. So bestritt die Harthaerin fast alle Spiele und erzielte in diesen insgesamt neun Treffer. Aus diesem Grund ist sie beim Fußballspezial der DA-Sportlerwahl in der Kategorie Fußballer/-in nominiert.

„Nach anfänglicher Zurückhaltung ist Laura fußballerisch und menschlich förmlich aufgeblüht. Sie ist auf einem guten Weg und wird das Team auch im nächsten Jahr verstärken“, sagte Trainer Thomas Jäschke (DA/dwe)

