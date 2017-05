Die Neustadt wird gefährlicher Die Kriminalität hat zugenommen. Immer öfter wird sogar die Polizei attackiert. Eine Nacht im Einsatz.

zurück Bild 1 von 4 weiter Vor der Scheune werden Sraftaten gern verabredet, vorbereitet oder begangen, so die Polizei. Also werden dort potenzielle Täter kontrolliert. © Sven Ellger Vor der Scheune werden Sraftaten gern verabredet, vorbereitet oder begangen, so die Polizei. Also werden dort potenzielle Täter kontrolliert.

Die Präsenz der Beamten wirkt. Schon ihre Anwesenheit in der Äußeren Neustadt bremst potenzielle Täter.

Dieser Mann hat einen Neustadt-Besucher blutig geschlagen. Die Polizei hat ihn vorläufig festgenommen.

Bandit sucht nach Rauschgift. Der Drogenspürhund von Polizeiobermeisterin Reichert ist fündig geworden.

Es hört gerade auf zu regnen, als Polizeioberkommissar Güttel die Lagebesprechung beendet. Etwa eine halbe Stunde lang hat er in der Dienststelle an der Stauffenbergallee zwölf leitenden Beamten und Polizisten in Zivil erklärt, worum es an diesem Freitagabend geht: Kampf gegen Straßenkriminalität und Drogenhandel. Auch Güttels Chef, Revierleiter Matthias Imhof, hat zugehört. Er ist an diesem Abend ebenfalls in Zivil unterwegs – um die Arbeit seiner Kollegen zu erklären. „Polizeifreundliches Wetter“, kommentiert er den Guss am Abend. Das kühlt auch die Gemüter der Neustadt-Besucher ab. Der Einsatz der 35 Beamten aus dem Revier und von der Bereitschaftspolizei verspricht so, zu einem weniger hitzigen Auftrag zu werden als andere Neustadt-Abende.

Güttel hat seinen Kollegen die immer wieder kritische Situation vor der Scheune und am Albertplatz erklärt und dazu Fotos von Drogenverstecken gezeigt. Das sind dunkle Ecken, in die sich Kriminelle gern für ihre Geschäfte zurückziehen. Hinter der Scheune zum Beispiel. „Da hatten wir vergangene Woche mal einen Drogenspürhund im Einsatz. Der ist im Dreieck gelaufen“, beschreibt er die Reaktion des Vierbeiners, nachdem er ein bereits leer geräumtes Versteck ausfindig gemacht hatte. Da muss zuvor viel gelegen haben, vermutet der Einsatzleiter. Auch auf dem kleinen Platz am Anfang der Alaunstraße, zwischen einem Discounter und einem Orientfriseur, wissen er und seine Kollegen um viele Drogenverstecke.

Kurz vor 22 Uhr haben die Beamten an diesem Abend ihre Posten bezogen: Drei Einsatzwagen stehen vor der Scheune, einer am Albertplatz, ein weiteres Auto ist pausenlos auf den Neustadt-Straßen unterwegs. Mehrere Beamte in Zivil observieren das Viertel, sie sind kaum auszumachen im Besucherstrom des Abends. Mal trinken sie einen Kaffee in einer Kneipe, mal nippen sie beim Laufen an einer Bierflasche. „Da ist Wasser drin“, deutet Imhof auf einen Kollegen, der gerade an der Ecke Böhmische/Alaunstraße einen kräftigen Schluck nimmt.

Die Beamten sind noch keine 20 Minuten im Einsatz, da kommt per Funk die erste Meldung. Einem 20-jährigen Deutschen hat die Polizei auf dem Albertplatz zwei Tütchen mit Rauschgift abgenommen. Dort und auf einem Teil der Alaunstraße greift an diesem Abend eine Regel aus dem sächsischen Polizeigesetz. Laut Paragraf 19 dürfen Personen ohne konkreten Anlass auch dann kontrolliert werden, wenn es gilt, „Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren“. Oder, wenn sie sich an einem Ort aufhalten, an dem Straftaten gern verabredet, vorbereitet oder begangen werden.

Die Neustadt hat sich verändert. Das belegt die Statistik von Revierleiter Imhof. Die Zahl der registrierten Gewalttaten hat im Ortsamtsbereich deutlich zugenommen. Sie kletterte von 2015 zu 2016 von reichlich 590 auf 620. Die meisten davon nahmen die Beamten in der Äußeren Neustadt auf. 2015 waren es 298, im vergangenen Jahr 339. Dazu kamen 2016 mehr als 4 400 Diebstähle und Einbrüche und reichlich 500 Drogendelikte.

Bei der Benennung der Tatverdächtigen achtet die Polizei genau auf ihre Wortwahl, denn die Beamten sind immer wieder Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. „Nichtdeutsch“ waren im vergangenen Jahr 783 der 2 865 Kriminellen, die von den Beamten im Ortsamtsbereich gestellt wurden. Dass sie die Hautfarbe oder Sprache potenzieller Verdächtiger nutzen, um sie einer Tätergruppe zuzuordnen, weisen sie weit von sich. „Wir kontrollieren Personen vordergründig wegen ihres Verhaltens“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. Möglich auch: Ein Täter ist ihnen bereits bekannt oder ein Neustadt-Besucher fällt auf, weil er immer auf eine bestimmte Toilette geht. Das könnte dann ein Drogenversteck sein.

Bis Mitternacht ist der Freitag eher ruhig. Doch plötzlich kommt Unruhe auf. An der Alaunstraße, direkt auf dem Platz am Anfang der Straße, sind den Beamten drei Männer aufgefallen, allesamt Ausländer. In der Nähe des Trios finden die Polizisten eine kleine Stofftasche mit drei Portionen Rauschgift. Drogenspürhund Bandit erschnüffelt später noch ein viertes Tütchen. Dennoch müssen die Ermittler das Trio laufen lassen. Sie können den jungen Männern nicht nachweisen, dass die Drogen von ihnen stammen. Eine Stunde später wird ein 24-jähriger Deutscher auf der Louisenstraße von einem 21-Jährigen aus Eritrea blutig geschlagen. Die Polizei ist binnen Sekunden vor Ort und kann den Täter festnehmen. Alles muss schnell gehen, sonst werden die Gaffer ringsum womöglich auch zum Problem. Einer droht schon mit einer Bierflasche und fordert, dass der Eritreer laufen gelassen wird. Der Schläger wird auch am darauffolgenden Abend noch einmal auffallen, greift dabei sogar eine Polizeibeamtin an.

Zehn Delikte nimmt die Polizei in der Nacht zum Sonnabend auf. Rauschgiftvergehen, die Schlägerei, sexuelle Beleidigung, ein „Sieg Heil“-Ruf und zwei Attacken gegen die Beamten gehören dazu. Sie waren in dieser Nacht also trotz des polizeifreundlichen Wetters nicht umsonst sieben Stunden lang im Einsatz. „Der Großteil der Neustadt-Besucher ist aber entspannt und friedlich“, stellt Revierchef Imhof fest.

zur Startseite