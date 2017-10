Die Neustadt soll leiser werden Lange wurde diskutiert. Jetzt ist er da – der Lärmaktionsplan für das bunte Viertel.

Der Bischofsweg in der Neustadt. © Christian Juppe

Tempo 30 auf dem Bischofsweg, mehr Teilautos: das sind nur zwei von insgesamt 25 geplanten Maßnahmen im Lärmaktionsplan für die Äußere Neustadt. Dieser ist ab sofort auf der Internetseite der Stadt abrufbar. Bei der Erstellung des Plans hat die Stadt auch Hinweise von den Bürgern berücksichtigt. „Nach langem Ringen gibt es nun eine gute Grundlage für die Bekämpfung des Verkehrslärms in der Äußeren Neustadt“, so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Sie erinnert daran, dass bereits das Ergebnis der Lärmkartierung von 2007 gezeigt hat, dass die Äußere Neustadt von allen Stadtteilen am stärksten von Verkehrslärm betroffen ist. Der mehrfach in der Öffentlichkeit, im Ortsbeirat und den Fachausschüssen diskutierte Lärmaktionsplan wurde im August mit letzten Änderungen vom Stadtrat beschlossen und steht nun in der jüngsten Fassung zur Verfügung. Die Pläne legt das Umweltamt für interessierte Bürger auch auf der Grunaer Straße 2 im Raum N120 im 1. Obergeschoss aus. (SZ/jv)

Fragen zu den Maßnahmen an umwelt.stadtoekologie@dresden.de

Mehr zum Plan auf www.dresden.de/laerm

