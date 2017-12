Die Neustadt-Kümmerin zieht erste Bilanz

Die Neustadtkümmerin Manuela Möser © Rene Meinig

Seit September hat die Neustadt eine Kümmerin. Die Stadt hat dafür eine extra Stelle geschaffen. Die Diplom-Psychologin Manuela Möser hat die Aufgabe übernommen. Und zieht jetzt eine erste Bilanz. Die ersten drei Monate im Amt habe sie genutzt, um die Menschen, Händler und Initiativen im Stadtteil kennenzulernen, sagt Manuela Möser in einem Interview, das jetzt auf der Facebook-Seite der Stadt zu sehen ist. Dabei sei es um primäre Fragen und Probleme gegangen. Die Ordnung und Sauberkeit liegt den Anwohnern am meisten am Herzen. An den Wochenenden gibt es durch die vielen Partytouristen Probleme mit Lärm. Großes Thema ist auch die Sicherheit in dem Stadtteil. „Wir wollen, dass sich alle möglichst sicher fühlen“, sagt sie.

Anwohner können sich mit ihren Anliegen an die Neustadt-Kümmerin wenden Manuela Möser hat ihr Büro im Ortsamt Neustadt. Sie ist per E-Mail und telefonisch erreichbar. Ihre Sprechzeiten im Kontaktbüro sind Dienstag und Freitag jeweils 15 bis 18 Uhr. Der knallig bunte Container steht neben der Scheune und ist von der Louisenstraße aus zugänglich. (SZ/acs)

Kontakt unter mmoeser@dresden.de und Tel. 4886611

