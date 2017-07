Die neuen Stars im Tierpark Die kleinen Tiere brauchen rund um die Uhr Pflege.

Harry Potter (li.) und Hermine © C. Hübschmann

Harry Potter (li.) und Hermine heißen die beiden Hingucker im Meißner Tierpark. Die von Chef Heiko Drechsler vor dem Ertrinken geretteten Jungtiere beäugen derzeit neugierig ihre Umgebung. „Sie verändern wöchentlich ihr Aussehen und wachsen in dieser Phase enorm“, sagt Drechsler, der sich rund um die Uhr um die Schnee-Eulen kümmert. Bis Harry und Hermine das für ihre Art typische weiße Gefieder ausbilden, kann es noch einige Zeit dauern. Eine gute Nachricht gibt es für Besucher des Tierparks: Zunächst immer an den Wochenenden sollen die Jungvögel ab sofort auf dem Gelände in Siebeneichen zu sehen sein.

