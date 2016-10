Die neuen Riesenwindräder stehen Ab Ende Oktober liefern die Giganten Strom.

© Steffen Unger

Auf dem Burkauer Marienberg stehen jetzt sechs Windräder. Zwei davon sind neu und deutlich höher als die bisherigen. Die Riesenwindräder bringen es auf 139 bzw. 149 Meter. Ihre Nachbarn, die hier seit 2002 stehen, sind rund 120 Meter hoch. Dass die neue Windräder weniger groß wirken, als sie sind, liegt daran dass sie am unteren Teil des Hanges gebaut wurden. Zurzeit laufen in den Türmen der Windräder Installationsarbeiten. Ende Oktober sollen die beiden neuen Anlagen in Betrieb gehen, sagte Sten Jacobson, Projektentwickler und Gesellschafter des Investors OWE Oberlausitzer Windenergie. Der Strom wird nach Bischofswerda geleitet, wo ihn die OWE in das Netz der Enso einspeist. Anwohner sehen die neuen Windkraftanlagen kritisch.Foto:

