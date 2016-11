Die Neuen im Ärztehaus Ingo Braun eröffnet eine Orthopädie-Praxis an der Jakobstraße. Der Westfale wird damit zum Pendler gen Westen.

Ingo Braun und seine Frau Conny in den Räumlichkeiten an der Jakobstraße. Hier eröffnete der Orthopäde jetzt eine neue privatärztliche Praxis. © nikolaischmidt.de

Ein gebürtiger Westfale ist zum Grenzgänger geworden. Ingo Braun pendelt jeden Tag gemeinsam mit seiner Frau aus Polen nach Görlitz. Hier haben die beiden im Ärztehaus an der Jakobstraße 23 gerade eine Facharztpraxis für Orthopädie eröffnet. In Polen wohnen, in Görlitz arbeiten – Dr. Ingo Braun sieht darin kein Problem. „Die Leute im Nachbarland sind sehr freundlich, helfen uns“, sagt er.

Ingo Braun hat in den 1970-er Jahren in Würzburg studiert. Nach einem „kleinen chirurgischen Intermezzo“, wie er sagt, arbeitete er in einer Orthopädie in der Nähe von Bamberg. „Es war eine anstrengende, schwierige Zeit“, erinnert sich der Arzt. Ingo Braun sammelte Erfahrungen in der Tuberkulosebehandlung, führte eine entsprechende Station. Es sei ihm eine Lehre gewesen, was er zu sehen bekam, vor allem in Sachen Lungen- und Gelenktuberkulose. Mitte der 1980er Jahre folgte der Facharzt in München, Arbeit in Lippstadt. Besonders in Erinnerung ist Ingo Braun in der Folgezeit die Arbeit in einem Medizinischen Versorgungszentrum, also einer Art Poliklinik, geblieben. „Es lief nicht so gut für mich“, sagt er heute. Vor allem der Faktor Zeit habe immer wieder eine entscheidende Rolle gespielt. „Man hatte sie einfach nicht“, sagt Dr. Ingo Braun. Hausbesuche bis 22 Uhr gehörten zum Alltag, der Arzt war letztendlich selbst gesundheitlich angeschlagen. Und er kehrt in die privatärztliche Praxis zurück. Mehr Zeit für Behandlungen, mehr Zeit, um mit den Patienten zu reden – das seien große Vorteile, sagt er.

Ingo Braun ist eigentlich schon Rentner. Die Praxis an der Jakobstraße betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Conny. Über 20 Jahre sind die beiden verheiratet. Natürlich, sagt der Arzt, könne er sich seine Zeit auch mit Spaziergängen und Ähnlichem vertreiben. „Aber den ganzen Tag lang den Hühnern zuschauen – das ist nichts für mich“, sagt er. Deshalb will er es nun an der Jakobstraße in Görlitz noch einmal wissen, arbeitet hier in seiner privatärztlichen Praxis für gesetzlich als auch privat Versicherte. „Ich bin leidenschaftlich gern Arzt, ich mache das einfach gerne“, sagt Ingo Braun. Zugute kommt ihm, dass seine Frau ausgebildete Arzthelferin ist. „Die Trennung zwischen der Arbeit und dem Privatleben funktioniert. Probleme aus der Praxis werden nicht mit nach Hause genommen“, sagt Ingo Braun.

Dass es als „Neuer“ in der Stadt nicht einfach wird, kann sich der Arzt denken. Das Hauptproblem bei der gesetzlichen Versicherung sehe er darin, dass er auf die Mitarbeit etwa des Hausarztes der Patienten angewiesen sei. „Ich verstehe hier die seit Jahren niedergelassenen Ärzte nur allzu gut: Jetzt kommt ein Neuer, zieht vielleicht private und Kassenpatienten ab“, sagt Ingo Braun. Aber, so findet er, ohne eine Zusammenarbeit funktioniere es nicht. „Wir haben doch alle den einen Patienten, dem geholfen werden muss“, sagt der Arzt. Ingo Braun ist neben dem Facharzt Orthopädie unter anderem Arzt für Akupunktur und chinesische Medizin, Sonographie, Chirotherapie und Röntgendiagnostik, spezielle Schmerztherapie.

Bleibt die Frage: Warum beziehen Brauns eine Praxis in Görlitz? Das Ehepaar hatte bereits an ihrem früheren Heimatort auf einem großen Bauernhof gelebt. „Wir hatten ihn zum Verkauf angeboten. Es sollte eigentlich nur mehr oder weniger ein Test sein“, sagt Ingo Braun. Aber der Hof kam bei den Interessenten offenbar gut an, Brauns verkauften. Zur Miete wollten sie aber auch nicht bleiben. „Wir haben im Internet nach einem anderen Hof gesucht. Voraussetzung: Das Ganze muss finanziell machbar sein“, erzählt Ingo Braun. In Polen, in der Nähe von Lesna (Marklissa), wurden sie fündig. Mit der Eröffnung der Praxis in Görlitz habe man sich zwar finanziell noch mal ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. „Aber ich hoffe, es funktioniert“, ist der Arzt optimistisch.

zur Startseite