Die neuen Flitzer Die Kinder der Kita „Regenbogenvilla“ können sich freuen. Sie bekamen ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.

Mit den neuen Flitzern unterwegs. © Steffen Unger

Bei den Knirpsen aus der Bischofswerdaer Kindertagesstätte „Regenbogenvilla“ gab es schon am Mittwoch eine Bescherung. Die Kleinen bekamen drei nigelnagelneue Dreiräder. Und nicht nur irgendwelche! Feuerwehr, Polizei und Taxi – sogar mit zwei Gästeplätzen – ergänzen jetzt den Fuhrpark der Kita. Spender machten es möglich, die Spielgeräte zu kaufen, sagte Kita-Leiterin Madlen Wild. Von den Spenden, die in diesem Jahr an die Stadt Bischofswerda überwiesen wurden, bekam die Tagesstätte im Stadtteil Süd 500 Euro. Noch einmal dieselbe Summe nahm das Kinderhaus aus seinem eigenen Fonds, um Kinderwünsche zu erfüllen. Die Mädchen und Jungen waren am Mittwoch glücklich. So tolle Dreiräder gibt es nicht überall. (szo)

