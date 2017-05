Die neuen Chefs von Adams Gasthof Seit 1. Mai betreiben zwei Brüder das Moritzburger Haus. Einschneidender ist die Veränderung bei anderen Gasthöfen.

Nahtloser Übergang: Bernd und Uwe Haufe (von links) haben Adams Gasthof in Moritzburg für die nächsten zehn Jahre gepachtet. Der Betreiberwechsel des geschichtsträchtigen Lokals ging fließend und ohne einen Schließtag vonstatten. © Norbert Millauer

Sie wollten sich neu orientieren und wurden in Moritzburg fündig. Die Gründer und bisherigen Inhaber des Dresdner Restaurants Villandry haben zum 1. Mai Adams Gasthof übernommen. Genauer gesagt, haben Uwe und Bernd Haufe die Traditionsgaststätte für zehn Jahre gepachtet. Inhaber bleibt Rainer Kretzschmar. Er übergab das Haus in andere Hände, nachdem er es 13 Jahre als Eigentümer selbst betrieben hatte. „Adams ist lebende Geschichte, ein Haus, das Seele hat“, erklärt er. Er freue sich, jemanden gefunden zu haben, der diese Tradition weiterlebt. Zum Zeitpunkt seiner Entscheidung sagt er: „Man muss rausgehen, wenn es am meisten Spaß macht.“ Er wolle sich etwas zurücknehmen.

Reservierungen bleiben bestehen

Der Gastronomie bleibt er dennoch treu. Unverändert betreibt Rainer Kretzschmar seinen Gasthof Forsthaus auf der Schlossallee weiter. Diesen eröffnete er 1999. Fünf Jahre später hatte er noch Adams Gasthof übernommen. Die Übergabe an die Haufe-Brüder ist nahtlos erfolgt. Wer noch beim Vorgänger einen Tisch reserviert oder gar ein ganzes Veranstaltungspaket gebucht hat, kann sich ganz beruhigt auf den Termin freuen. „Alle Absprachen bleiben erhalten“, versichern Bernd und Uwe Haufe. Wo es aus ihrer Sicht Konkretisierungsbedarf zu den Angaben gibt, melden sie sich bei den Kunden. Wer zu seiner Vorbestellung noch etwas absprechen möchte, kann gern im Gasthof anrufen.

Eine einschneidende Veränderung betrifft das beliebte Berggasthaus Zum Pfeiffer in Radebeul-Wahnsdorf. Es hat zum 1. Mai seinen Restaurantbetrieb aufgegeben. Leser wandten sich verwundert an die Sächsische Zeitung, nachdem sie vor verschlossener Tür gestanden hatten oder kurzfristig eine telefonische Absage erhielten, obwohl sie vor Monaten schon für eine Familienfeier einen Tisch reserviert hatten. „Die sind gut gewesen, mit schönem Ambiente und schönem Blick“, sagt eine enttäuschte Radebeulerin. Erklären kann sie sich die Entwicklung nicht so recht.

Als Grund nennt Chefin Andrea Lehmann schlicht und ergreifend Personalmangel. Sowohl für die Küche als auch für den Service seien zurzeit keine Leute zu bekommen. Damit hätten aktuell viele gastronomische Betriebe zu kämpfen.

„Wir sind mitten in der Neuausrichtung“, verrät Andrea Lehmann, die seit 1992 die Inhaberin ist. „Wir wollen uns auf das Hotel, auf Feiern und Tagungen konzentrieren.“ Für Hotelgäste gäbe es eine kleine Speisekarte. Zu Feiern und Tagungen bietet das Team Buffet und Plattenservice an. Als Neuheit veranstaltet das Haus seit vergangenem Wochenende einen wöchentlichen Sonntagsbrunch in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr. Außerdem können Gäste immer sonntags bis 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen einkehren.

Keine Restaurantleitung gefunden

Das Fachkräfteproblem bringt selbst das Restaurant im Weingut Schloss Proschwitz in ernste Nöte. Wie mancher hungrige Ausflügler oder Radfahrer zur Kenntnis nehmen musste, hat das Lippesche Gutshaus im Diera-Zehrener Ortsteil Zadel ebenfalls das À-la-carte-Geschäft bis auf weiteres eingestellt. „Es ist uns trotz langfristiger Suche seit November nicht gelungen, eine geeignete Restaurantleitung zu finden“, sagt Inhaberin Alexandra Prinzessin zur Lippe. Darum habe man den normalen Gasthausbetrieb nach der regulären Betriebsruhe Mitte Februar dieses Jahr nicht erst aufgenommen. „Der Kunde hat einen Anspruch auf ein anständiges Angebot und eine entsprechende Qualität“, begründet die Chefin. „Wenn ich das nicht gewährleisten kann, gehe ich kein Risiko ein.“

Allerdings handelt es sich nur um eine vorübergehende Lösung. „Wir brauchen das Restaurant und wollen es unbedingt halten“, betont sie. Deshalb sucht sie weiter nach einer versierten Restaurantleitung. Dieser Posten verlangt reichlich Erfahrung und Organisationstalent. Wer den Job mache, müsse auch das Catering für Großveranstaltungen im Schloss managen, erklärt Alexandra Prinzessin zur Lippe.

Bis jemand gefunden ist und das Lippesche Gutshaus wieder für spontane Gäste öffnet, kann es nach wie vor für Familienfeiern gebucht werden. Je nachdem, was gewünscht ist, bereitet das Team um Küchenchef Tim Heyne dafür gern ein abgesprochenes Menü oder Buffet zu. „Bestellungen sind jederzeit möglich.“

Geschlossen ist derzeit der Gasthof Zum Löwen in Bauda. Vor drei Jahren von Antje Bauer und Steffen Kühn eröffnet, funktionierte der Betrieb anfangs richtig gut, doch dann ging es wirtschaftlich nicht weiter. „Vorm Jahresende hatten wir den Entschluss gefasst, den Dorfgasthof wieder zu schließen“, sagt Steffen Kühn, der in Großenhain eine Autowerkstatt betreibt. Denn auf Dauer wollten die Betreiber nicht zuschießen. So wurde die 2016er Silvesterveranstaltung schon abgesagt. Nun werden neue Interessenten zum Pachten oder Kaufen gesucht, sagt Steffen Kühn.

Ähnlich ging es dem Café Zur Mühle in Zabeltitz. Ständigen Betreiberwechsel hat das Haus neben dem Palais in den letzten Jahren erlebt. Zuletzt hatte Thomas Krause von der Schützenhaus Eventgroup ab August 2015 eine Konzession gepachtet, voriges Jahr aber die Weitermietung gekündigt. Weil das Café doch nicht so ins Portfolio der Eventgroup passte. Geöffnet war es sowieso hauptsächlich bei Veranstaltungen und nicht alle Tage. Nun wird auch hier jemand gesucht, der das kleine Café bewirtschaften will. Vor allem am Wochenende dürften die 40 Sitzplätze gefragt sein.

