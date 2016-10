Die neuen Chefs der Arbeitsagentur Detlef Scheele in Nürnberg und Klaus-Peter Hansen in Chemnitz haben jetzt viel zu sagen. Bei Langzeitarbeitslosigkeit wollen sie auch an die Kinder denken.

Detlef Scheele leitet die Zentrale.

Dresden. Ganz neue Töne in der Bundesagentur für Arbeit: Der diplomatisch-zurückhaltende Chef Frank-Jürgen Weise (CDU) bekommt einen bekennenden Parteipolitiker als Nachfolger: den ehemaligen Hamburger Sozialsenator Detlef Scheele (SPD). Und in Sachsen folgt als Chef von fast 6 000 Behörden-Angestellten auf den fränkischen Finanzexperten Klaus Schuberth erstmals ein Sachse: Klaus-Peter Hansen, geboren in Zittau, ehemals Leiter der Arbeitsagentur in Pirna.

Scheele und Hansen betonen bei öffentlichen Auftritten gerne ihre praktische Erfahrung und ihren Einsatz für Langzeitarbeitslose. Der ist auch weiterhin nötig: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt zwar, aber die Chancen auf einen Job nach jahrelanger Arbeitslosigkeit stehen weiterhin schlecht. Scheele weist auch gerne darauf hin, dass Kinder von Langzeitarbeitslosen die Erfahrung machen müssen, dass regelmäßiges Aufstehen und Beschäftigung normal sind. Er hält zwar eigentlich nichts von Hunderttausenden Ein-Euro-Jobs, will aber auch keine Arbeitslosen-Karrieren verfestigen. Gerne spricht er über Prävention, Vorbeugung. Als langjähriger Chef von Bildungs- und Beschäftigungsfirmen in seiner Hamburger Heimat hat der 60-jährige Scheele nicht bloß Theorie gelernt.

Über die Chefposten entschied am Freitag in Nürnberg der Verwaltungsrat der Bundesagentur. Hansen, als bisheriger Vizechef in Sachsen, war dort und stand als einziger Kandidat so gut wie fest. Der 53-Jährige war in den 90er-Jahren schon Abteilungsleiter in der Regionaldirektion Sachsen mit Sitz in Chemnitz. Wie in der Behörde üblich, musste er etliche Ortswechsel mitmachen, etwa nach Erfurt. Von Bautzen aus pendelte er auch drei Jahre lang nach Berlin und wurde allseits bedauert, weil er das Jobcenter in Berlin-Neukölln leitete. Die Menschen dort seien wie andere auch, sagt Hansen – auch wenn mehr Migranten darunter seien. Jobcenter sind für ihn ganz selbstverständlich „Teil der Willkommenskultur“. Flüchtlinge ausbilden und in Arbeit bringen, das bleibt eine seiner Aufgaben. Er wird aber auch nicht darum herumkommen, die angekündigte Verkleinerung der Behörde in Sachsen um etwa 600 Stellen zu organisieren. Hansen ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Sein neuer oberster Chef Scheele in Hamburg hat drei Kinder, ist verheiratet, einmal geschieden. Als Senator in Hamburg musste er miterleben, wie ihm Protestierende das Auto vor der Haustür anzündeten, obwohl er doch fürs Soziale zuständig war. Scheele ist Berufspendler, am Dienstort Nürnberg hatte er seit vorigem Jahr als Vize von Frank-Jürgen Weise eine Wohnung. Seine Wahl zum Nachfolger dürfte vor allem den Arbeitgeber-Vertretern im Verwaltungsrat nicht leicht gefallen sein, es war keine einstimmige Wahl. Doch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wird die nötige Zustimmung wohl rasch erteilen, und die Gewerkschaften haben auch nichts gegen Scheele.

Sein Vorgänger Weise wird an diesem Sonnabend 65. Er wurde in Radebeul geboren und hat der SZ vor Jahren mal in einem Interview gesagt, dass er sich im Alter vielleicht dort einen Weinberg zulegen könnte. Doch er ist nur selten dort und will auch noch nicht in den Ruhestand treten. Sogar als möglicher Bundespräsident ist Weise im Gespräch. Neu in den Vorstand der Bundesagentur kommt unterdessen die 39-jährige Valerie Holsboer. Die Juristin wurde von den Arbeitgeberverbänden vorgeschlagen; sie leitete bisher Verbände der Nahrungsmittelbranche und der Imbiss-Ketten.

