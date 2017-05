Gut zu wissen Die Neuen beim Soccergolf Die Familie Fellendorf hat sich für den Biergarten junge Unterstützung geholt. Weitere Neuheiten sind geplant.

Alexander Waltinger und Ildiko Struba übernehmen in dieser Saison erstmals die gastronomische Betreuung im Biergarten der Soccergolf-Anlage. Bekannt sind sie auch vom Großenhainer Weihnachtsmarkt/Rodelbahn. Einige kulinarische Neuheiten gibt es bereits. Wer also mal den Soccer-Burger ausprobieren möchte, ist jederzeit auf dem Ottendorfer Wachberg willkommen. © Thorsten Eckert

Auch sechs Jahre nach der Eröffnung ist die Soccergolf-Anlage in Ottendorf-Okrilla einzigartig. Zumindest im Osten der Bundesrepublik. Nirgendwo anders gibt es dieses außergewöhnliche Freizeitangebot, das Deutschlands Lieblingssportart – den Fußball – mit dem Golfen verbindet. Die Anlage selbst ist auf dem Ottendorfer Wachberg zu finden, idyllisch umringt von den Wäldern der sächsischen Großgemeinde. Vor über einem Monat haben Dagmar und Ralf Fellendorf, die Betreiber des Soccergolfs, die neue Saison eröffnet – doch diesmal nicht allein! Denn ab sofort erhält das Ehepaar Unterstützung. Und zwar bei der Bewirtung der hungrigen Gäste. Denn Alex Waltinger und Ildiko Struba kümmern sich nun um den Biergarten und die Versorgung der Fußballgolfer.

Der Zufall war es, der die beiden Paare zueinander geführt hat. „Wir haben den gleichen Steuerberater“, erzählt der 33-jährige Alex Waltinger lachend. Die ersten Gespräche zwischen den beiden Parteien zeigten schnell Sympathien, sodass die Fellendorfs sich entschieden, mit dem jungen Pärchen zusammenzuarbeiten. „Wir haben es alleine nicht mehr geschafft. Nun können wir uns intensiv auf das Soccergolf konzentrieren“, berichtet Ralf Fellendorf.

Alex Waltinger und seine Freundin dürften dabei in Ottendorf nicht völlig unbekannt sein, denn bis vor Kurzem wohnte das Pärchen noch in der Ortschaft Medingen. Mittlerweile haben sich die beiden aber den Traum von einem eigenen Bauernhof erfüllt und sind dafür nach Böhla, einen Ortsteil von Priestewitz, gezogen. Doch ihr neuer Job führt sie nun auch weiterhin täglich nach Ottendorf-Okrilla.

Und hier haben die beiden auch einiges vor. Das bisherige Angebot auf der Speisekarte bleibt zwar größtenteils unverändert, doch einige Neuerungen sind in jedem Fall geplant. So hat es beispielsweise der Soccer-Burger bereits auf die Speisekarte geschafft. Hinzu sollen einige Nudelgerichte kommen. „Außerdem möchte ich mir eine Slush-Eismaschine anschaffen“, berichtet Alex Waltinger. Im kommenden Jahr ist auch Softeis geplant. Den Biergarten können seinen Angaben zufolge übrigens auch Gäste nutzen, die kein Soccergolf spielen wollen. Jeder sei willkommen.

Das junge Pärchen ist also hoch motiviert und blickt mit Spannung auf die neue Herausforderung. Reichlich Erfahrung in der Gastronomie haben die beiden bereits. Er ist gelernter Koch, sie gelernte Hotelfachfrau. Seit rund acht Jahren ist Alex Waltinger zudem selbstständig, ist mit kleinen Holzhütten auf den verschiedensten Märkten unterwegs. Dieses Geschäft wird er auch weiterhin nebenbei betreiben. Und vor allem im Winter sind er und seine Freundin Ildiko – genau wie die Fellendorfs – dann wieder auf Sachsens Weihnachtsmärkten anzutreffen.

Und was haben Dagmar und Ralf Fellendorf jetzt vor? Schließlich wollen sie sich nach eigenen Aussagen intensiver um das Soccergolf kümmern. Erste Ideen gibt es tatsächlich. So soll ein neuer, abgetrennter Bereich für die ganz kleinen Fußballgolfer entstehen. Hier ist eine Neun-Loch-Anlage geplant. Zusätzlich hat Dagmar Fellendorf eine weitere, einzigartige Idee. Doch konkrete Aussagen möchte sie dazu noch nicht treffen. Es bleibt aber in jedem Fall spannend auf dem Wachberg und weitere Neuerungen werden definitivl kommen.

Doch solange dies nicht der Fall ist, wird auch das bisherige Angebot sicherlich zahlreiche Besucher nach Ottendorf-Okrilla locken. Grundsätzlich steht den Gästen eine sehr gepflegte 18-Loch-Anlage zur Verfügung. Wie beim normalen Golf gilt es, mit möglichst wenigen Schüssen, den Fußball in das Loch zu manövrieren. Dabei müssen verschiedene Hindernisse überwunden werden. Und auf eines sei unbedingt noch hingewiesen! Soccergolf ist keine Männersache! Auch Frauen können hier ihren Spaß haben und ein wenig Ballgeschick beweisen. „Wir würden uns wirklich über mehr Frauen freuen“, erklärt Dagmar Fellendorf. Viele könnten sich Soccergolf einfach nicht vorstellen, doch Ausprobieren lohnt sich in jedem Fall!

Soccergolf Ottendorf-Okrilla, Am Wachberg 31, Reservierungen unter 0152/53814863. Geöffnet ist die Anlage bis Oktober, immer Dienstag bis Freitag ab 11 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr. Montag ist Ruhetag.

