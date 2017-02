Die neue Woba kommt nun doch

Das Gezerre um die neue Woba scheint beendet: Die Chefs von Linken, Grünen und SPD haben sich nach monatelanger Diskussion nun auf die Details zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft geeinigt.

Noch steht der Name nicht fest, aber sie soll bis 2019 mindestens 2 500 neue Wohnungen schaffen. Bisher war der Plan, bis 2018 eine Zahl von 800 Wohnungen zu erreichen. Um den Bau zu beschleunigen, soll die Gesellschaft weitere Grundstücke von der Stadt übertragen bekommen. Damit würde die Woba bis dahin Geld und Grundstücke für zusammen 42,86 Millionen Euro als Eigenkapital von der Stadt erhalten. Zudem sollen Fördermittel vom Land fließen, damit die Mieten geringer ausfallen. Bis Ende Juni will der Rat von der Verwaltung einen Vorschlag haben, wie die mehr als 700 Wohnungen, die sich im Besitz der Stadt oder ihrer Töchter befinden, an die Woba übertragen werden. Zudem verständigten sich die Politiker, dass die Mieter mitbestimmen sollen. Dafür wird ein Mieterbeirat gegründet. (SZ/awe)

