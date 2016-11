Die neue Turnhalle geht in Betrieb

Feierlich eingeweiht wurde die neue Turnhalle in Seifersdorf schon vor vierzehn Tagen, in Betrieb geht sie aber erst jetzt. Denn die entscheidende Abnahme durch die Unfallkasse Sachsen fand erst diese Woche statt. Kleine Dinge müssen aber noch abgestellt werden, wie der Architekt Ralf Schiller informierte. Bei Beschilderungen, dem Einbau von Beschlägen und Türschließern ist noch Arbeit zu tun. Allerdings sind das keine Hindernisse für den Betrieb in der Halle.

Anders sieht es bei einzelnen Sportgeräten aus. Hier haben manche Hersteller Lieferschwierigkeiten. Daher ist noch nicht alles eingebaut. Die Außenanlagen sind auch noch in Arbeit. Um das endgültig fertigzustellen, müssen die Bauleute allerdings das Frühjahr abwarten. „Der Zugang zur Halle ist jedoch gewährleistet“, sagt Schiller. Der Neubau dient sowohl den Kindern der Grundschule als auch den Vereinssportlern des TSV „Frohsinn“ Seifersdorf. (SZ/fh)

zur Startseite