Die neue Röhre Unter der Staatstraße 56 bei Ohorn wird eifrig gebaut.

Die neue Tunnelröhre unter der Flügelwegbrücke in Ohorn. © privat

Seit vier Wochen wird nahe des Autobahnanschlusses Ohorn an der Staatsstraße 56 gebaut. Dort entsteht eine neue Brücke (Flügelwegbrücke) über einen Wirtschaftsweg. Beobachter sahen nun die neue Tunnelröhre für den Weg über der Staatsstraße schweben. Das war wohl nicht ganz so geplant, schildern Beobachter. Schon eingebaut musste sie noch einmal um 180 Grad gedreht werden. Dazu rückte ein 220-Tonnen-Kran an. Inzwischen sitzt die Röhre an ihrem Platze, und die Baugrube kann wieder verfüllt werden. Bis zum Ende des Monats sollen die Bauleute laut Plan des Landesamtes für Straßenbau fertig sein. Rund 360 000 Euro investiert das Landesamt in den Brückenbau. (SZ)

