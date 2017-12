Die neue Nummer eins im Sprint Benedikt Doll ist seit Februar Biathlon-Weltmeister. Doch im Alltag bekommt er nichts geschenkt – trotz seines Titels.

Das Schießen bleibt seine größte Baustelle. Es ist bei Skijägern im Allgemeinen und bei Benedikt Doll im Besonderen in erster Linie eine Sache des Kopfes. © dpa

Er ist hin- und hergerissen. „Ja“, sagt Benedikt Doll, „es wäre wirklich schön, wenn ich nichts mehr machen müsste.“ Dass der neue Sprint-König der deutschen Biathleten trotz seines WM-Coups im Marketingstudium aber weiter „nichts geschenkt“ bekommt, ist in seinen Augen dann aber doch die „vernünftige und richtige Einstellung“.

Ohnehin ist er es ja gewohnt, sich die Dinge zu erarbeiten – als Student, besonders aber als Sportler. Seit seinem Debüt im Weltcup am 16. März 2012 hat der Schwarzwälder immer weiter an seiner Form gefeilt, zu den besten Läufern aufgeschlossen und auch seine Schwächen mit dem Gewehr minimiert. Der Lohn für die Schinderei war der Erfolg bei den Titelkämpfen 2017 in Hochfilzen, dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Für den Sprint beim Weltcup am Sonnabend in Östersund ist er dementsprechend motiviert.

„Ich will die Siege ja auch wiederholen. Deshalb arbeite ich weiter an mir.“ Als „größte Baustelle“ bezeichnet der 27-Jährige nach wie vor das Schießen. „Da habe ich im Sommer recht viel gemacht.“ Durch das fehlerfreie WM-Rennen – ein Wettbewerb ohne Fehlschuss war ihm davor bloß einmal gelungen – hat Doll jetzt auch die Gewissheit, dass er es in großen Rennen kann. Das könnte die Basis für weitere Triumphe sein. Denn das Schießen ist bei Skijägern im Allgemeinen und bei Doll im Speziellen vor allem eine mentale Geschichte. „Der Kopf ist ab und zu nicht da.“ Das habe keine besonderen Gründe. Er sei dann „nicht aufmerksam“. Dadurch unterlaufen unnötige Fehler, die wertvolle Plätze kosten.

Daher war er in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup lediglich der viertbeste Deutsche. An seinem Stammplatz im Team gab es zwar nie Zweifel, aber es fühlte sich doch ziemlich gut an, „nicht mehr wie das fünfte Rad am Wagen zu sein. Die anderen haben ja schon alle große Erfolge gefeiert. Endlich konnte ich nachziehen“.

Die Extratermine, die ein solcher Erfolg mit sich bringt, sind für ihn derzeit kein Problem. „Ich mache das gern. Es belastet mich nicht.“ Außerdem kann Doll ja immer noch mitentscheiden, wann er sich wo und wie zur Verfügung stellt. „Ich habe einen großen Teil der Termine abgesagt und war am Tag nach dem letzten Weltcup schon wieder in der Vorlesung, weil mir meine Zukunft wichtiger ist als die Präsentation als Weltmeister.“ Und weil er nach wie vor nichts geschenkt bekommt. (sid)

zur Startseite