Gut zu wissen Die neue Mess-Strecke an der Malter Künftig wird präzise bestimmt, wie viel Wasser die Talsperre verlässt. Davon profitieren Freital und Dresden.

zurück Bild 1 von 4 weiter Ein Mitarbeiter der Baufirma Hartmannbau aus Rechenberg-Bienenmühle verfugt die Seitenwände des künftigen Flussbetts der Roten Weißeritz unterhalb der Talsperre Malter. Hier lässt die Landestalsperrenverwaltung noch bis zum Frühjahr 2017 einen neuen Pegel errichten, der misst, wie viel Wasser aus der Malter abfließt. © Frank Baldauf Ein Mitarbeiter der Baufirma Hartmannbau aus Rechenberg-Bienenmühle verfugt die Seitenwände des künftigen Flussbetts der Roten Weißeritz unterhalb der Talsperre Malter. Hier lässt die Landestalsperrenverwaltung noch bis zum Frühjahr 2017 einen neuen Pegel errichten, der misst, wie viel Wasser aus der Malter abfließt.

Die verschiedenen Stufen für den Fluss Dieses Übersichtsfoto zeigt die Baustelle für den neuen Pegel unterhalb der Talsperre Malter. Deutlich sichtbar sind die Stufen für die unterschiedlichen Wasserhöhen.

Die Bauherren Eckehard Bielitz (von links), Bernd Findeisen und Lisa Kühne von der Landestalsperrenverwaltung sind hier bei einem Baustellenrundgang.

Am Wochenende lag der Wasserstand der Roten Weißeritz bei 39 Zentimeter. Dabei sind pro Sekunde 1,6 Kubikmeter Wasser in die Vorsperre zur Talsperre Malter geflossen. Wie viel Wasser dann aus der Talsperre Richtung Freital und Dresden abgeflossen ist, kann derzeit noch niemand genau sagen. Denn es münden ja verschiedene Bäche direkt in die Talsperre und was auf die Wasserfläche regnet, erfasst auch niemand. Aber das wird sich im Frühjahr 2017 ändern. Dann geht unterhalb der Staumauer ein weiterer Flusspegel in Betrieb. Hier ist die Rote Weißeritz derzeit eine große Baustelle. Für rund eine Million Euro errichtet die Landestalsperrenverwaltung Sachsen einen neuen Abflusspegel. Damit dieser exakt messen kann, wird der Fluss auf rund 60 Metern Länge umgestaltet. Denn ein natürlicher Flusslauf ist für genaue Messungen nicht geeignet. Gerade bei Niedrigwasser liegt auch mal ein Teil des Flussbetts trocken, obwohl daneben noch Wasser fließt, erklärt Eckehard Bielitz, der verantwortliche Betriebsleiter für das Obere Elbtal. Um das zu vermeiden, baut die Firma Hartmann Bau aus Rechenberg-Bienenmühle ein Flussbett mit mehreren Stufen, Fachleute sprechen hier von einer Pegelmessstrecke. Eine Rinne in der Mitte ist dafür bestimmt, bei Niedrigwasser das spärliche Wasser zu sammeln, damit der Pegel hier noch ordentlich messen kann. Nach oben hin verbreitert sich das Flussbett, kann auch größere Wassermassen aufnehmen, und der Pegel hat immer noch die Chance, präzise Daten zu liefern.

Bisher haben sich die Staumeister mit provisorischen Messungen beholfen. Dabei wird an den Rohrleitungen, durch die das Wasser aus der Talsperre abfließt, ein Magnetfeld erzeugt. Das verändert sich, je nachdem wie viel Wasser durchfließt. Diese Veränderung kann man messen und daraus die Wassermenge errechnen. Das funktioniert aber nicht so präzise wie ein klassischer Pegel. Darum wird er neu gebaut und soll im Frühjahr in Betrieb gehen. Dazu errichten die Bauleute noch ein Pegelhaus neben dem Fluss, von dem aus ein Steg über das Wasser führt. Das sieht ähnlich aus wie der Pegel unterhalb von Lauenstein an der Müglitz.

Er erfasst dann automatisch die genaue Wassermenge, die aus der Talsperre Malter abfließt. Das ist vor allem im Hochwasserfall wichtig, damit die Städte Freital und Dresden rechtzeitig korrekte Vorwarnungen bekommen, was in der Weißeritz auf sie zukommen wird. Aber auch im Alltag ist der Pegel wichtig, um zu wissen, wie viel Wasser in der Roten und Vereinigten Weißeritz fließt. Eine Mindestmenge muss die Talsperre Malter immer abgeben, damit Fische und andere Wassertiere im Fluss eine sichere Existenz haben.

Während der Bauzeit wird der Fluss an der Baustelle vorbeigeleitet, erläutert Bernd Findeisen, der bei der Landestalsperrenverwaltung für das Vorhaben verantwortlich ist. Zwei große Rohre und der Mühlgraben, der hier parallel zur Weißeritz verläuft, nehmen das Wasser jetzt auf, damit die Bauleute im Trockenen arbeiten können.

Weiter haben die Bauleute eine provisorische Kläranlage aufgebaut. Denn von der Baustelle würde sonst Schmutzwasser in die Weißeritz fließen. Das wird aber vorher durch drei Schüttgut-Container geleitet. Ein Laie erkennt die gar nicht als Abwasserklärung. Doch sie funktionieren wie eine klassische Dreikammer-Anlage. Das Wasser läuft langsam durch von einem Behälter zum anderen und dabei setzt sich der Schmutz am Boden ab. Im Frühjahr werden diese Provisorien alle abgebaut und die Staumeister hoffen dann auf exakte Messdaten von der neuen Pegelanlage.

