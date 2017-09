Die neue Majestät von Stolpen Der Naturmarkt und der Denkmalstag sind gleichzeitig auch Krönungstag. Die Stadt hat eine neue Basaltkönigin.

Frisch gekrönt: Bettina Uhlemann ist die neue Basaltkönigin.

Zahlreiche Gewölbekeller waren zum Denkmalstag geöffnet.

Steindesigner Jörg Hentschel präsentiert seine Räucherbarbarine.

Petra Heinzelmann von Hofkultur Lohmen bot Wein an.

Stephanie Uhlemann hat ihre alten Kinder-DVDs, Bücher und Spiele beim Trödelmarkt angeboten.

Auch königliche Hoheiten dürfen ab und zu einmal aufgeregt sein. Und natürlich auch vor einer Krönung. Die stand Bettina Uhlemann am Sonntag bevor. Traditionell zum Tag des offenen Denkmals bekommt die Stadt Stolpen eine neue Basaltkönigin. Bettina Uhlemann wird die Stadt nun ein Jahr lang repräsentieren und durch die Stadtfestfeierlichkeiten anlässlich 800 Jahre Stolpen führen.

Einen Vorgeschmack gab es bereits am vergangenen Wochenende zum Naturmarkt. Traditionell war altes Handwerk zu erleben. Und es gab einige ausgefallene Handwerkskunst zu kaufen, wie die Sandsteinkeramik von Jörg Hentschel. Viel zu tun hatte auch Petra Heinzelmann. Bei ihr gab es die flüssigen Köstlichkeiten, hergestellt bei Hofkultur in Lohmen. Nicht nur der Wein, sondern vor allem auch die Säfte aus Äpfeln und Quitten waren lecker. Wer sich für den nahenden Herbst rüsten wollte, konnte die Wollsocken gleich mitnehmen. Markt-Organisatorin Annett Immel hatte darauf geachtet, dass die angebotenen Waren auch zum Charakter des Marktes passen. Die Stände waren auch in diesem Jahr wieder prächtig geschmückt, wie auch der Marktbrunnen. Wer diesen bestaunen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Denn die Dinge, die noch in einem guten Zustand sind, werden in den nächsten Tagen an Kindereinrichtungen verschenkt.

Das Besondere am Naturmarkt ist auch, dass nicht nur der Marktplatz, sondern auch die angrenzenden Gassen mit einbezogen werden. Gelungen ist das durch die Idee, dass Privatleute hier ihre ganz eigenen Trödelmärkte veranstalten können. Auch das wurde gut angenommen.

Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes ist der Tag des offenen Denkmals, organisiert von dem Stolpener Geologen Thomas Scholle. In der Stadt wurden über 20 Stationen angeboten, eine Herausforderung für neugierige Besucher. Besonders reizvoll ist der Abstieg in die Basaltkeller, die mitunter über mehrere Etagen hinab führen. Die neue Basaltkönigin musste bis zum Abschluss des Wochenendes warten, um endlich Krone und Schärpe in Empfang nehmen zu dürfen.

