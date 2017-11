Die neue Lust an der Politik Die Bundestagswahl hat den Parteien im Kreis spürbar mehr Mitglieder beschert. Die AfD hat daran wichtigen Anteil.

Susanne Kapron ist nach der Wahl in die Linkspartei eingetreten. Auch andere Parteien haben mehr neue Mitglieder. © Rafael Sampedro

Zittau. Susanne Kapron steht zu ihrer neuen Herzensfarbe: Das Rot der Linkspartei ist es, das die 37-jährige Zittauerin nun vertritt, denn sie ist frisch in die Partei eingetreten. „Ich war vom Ergebnis der AfD hier im Landkreis so erschrocken, dass ich mir gesagt habe, ich muss nun Gesicht zeigen und Farbe bekennen“, erzählt sie. Links habe ihr Herz schon immer geschlagen. Dass sie sich am Ende für Die Linke und nicht für die SPD entschieden hat, lag wohl an bereits bestehenden Kontakten und dem bundespolitischen Kurs der Sozialdemokraten, der ihr nicht behagt. Ob sie sich nun auch intensiver in der Kommunalpolitik – zum Beispiel im Stadtrat engagieren wolle, müsse sie erst sehen, sagt die alleinerziehende Mutter von vier Kindern, die gerade einen neuen Job angefangen hat. Aber vielleicht tun das ja auch die drei anderen neuen Linksparteimitglieder, die sich im Verlaufe des Bundestagswahlkampfes entschieden haben: Zwei der neuen Linken seien nun im Ortsverband Görlitz und einer in Niesky dabei, bestätigt die Kreisvorsitzende Heiderose Gläß auf Nachfrage.

Einen deutlichen Schub nach dem Schock der Wahl hat es auch bei der CDU im Landkreis gegeben. Dass die Christdemokraten das so sichere Bundestagsmandat von Michael Kretschmer an die AfD verloren haben, hat hier mehrere neue Mitgliedsanträge ins Haus flattern lassen. „Wir hatten seit dem 24. September 13 neue Eintritte und einen Austritt“, zählt der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Octavian Ursu zusammen. Gerade die Wahlniederlage hätte viele Sympathisanten der Partei dazu gebracht, nun auch selbst Christdemokrat zu werden und die Partei zu unterstützen, erklärt Ursu.

Zu diesen neuen CDUlern zählt auch der Lawalder Ringo Hensel. Er arbeitet als Staatsanwalt in Görlitz und hatte immer wieder mit einer Mitgliedschaft geliebäugelt – als Jurist aber gezögert. Der Ausgang der Bundestagswahl hat für den 39-Jährigen nun den letzten Anstoß gegeben: „Das habe ich auch in meinen Antrag so reingeschrieben“, betont er. Über die Vertretung der Region im Bundestag ist er persönlich nicht glücklich. Hensel kann verstehen, dass die Menschen mit vielem nicht zufrieden sind. „Aber nur zu schimpfen oder den schwarzen Peter zu verteilen, ist nicht die Lösung, man muss sich engagieren“, sagt er. Und das will Hensel gern selbst tun.

Sich selbst engagieren steht auch bei der AfD hoch im Kurs. Die Alternative für Deutschland hat durch ihr erfolgreiches Abschneiden bei der Bundestagswahl im Kreis weiter an Schwung gewonnen, bestätigt der Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla. Nach dem Wahlsonntag seien weitere 15 Neuanträge beim Kreisverband eingegangen, Austritte habe es keine gegeben. Chrupalla sieht die jüngsten Entwicklungen – die negativen Aussichten bei Siemens oder Bombardier, die fehlgeschlagenen Sondierungsgespräche im Bund oder auch die anstehende Wahl Michael Kretschmers zum Ministerpräsidenten – als Gründe für den Unmut und eine gestiegene Bereitschaft der Bürger zum Engagement.

Links zum Thema

In der Tat sei die Bundespolitik ein Grund für seine Entscheidung gewesen, bestätigt Olaf Forker aus Seifhennersdorf. Er ist neu in der AfD, hat seinen Antrag zu Wahlkampfzeiten gestellt und will sich nun in der Kommunalpolitik einbringen. Politisch interessiert ist er schon länger, besuchte oft die Ratssitzungen in Seifhennersdorf. „Wir wollen eine Ortsgruppe bilden und dann bei den anstehenden Wahlen auch antreten“, macht er deutlich.

Dass die neuen SPD-Mitglieder demnächst bei Wahlen antreten, hofft auch der Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten, Thomas Baum. Grund für Optimismus sieht er durchaus, denn insgesamt 16 Neueintritte in diesem Jahr – fünf davon seit der Wahl – ist ein ordentlicher Schwung für die Sozialdemokraten, die nun 178 Mitglieder verzeichnen. Zwar hatte die SPD mit dem sogenannten Schulz-Hype schon ein paar mehr Parteibücher ausgeteilt, die dann wieder zurückgegeben wurden. Aber alles in allem ist er zufrieden. Baum sieht die Gründe für die neue Lust an der Politik nicht allein im Wahlergebnis, sondern auch bei den sozialen Netzwerken: Mit Facebook & Co. sei eine neue Politisierung verbunden, sagt er. „Die Netzwerke haben den Stammtisch ersetzt, das ist ein Phänomen, das alle Parteien betrifft.“ Baum ist sich aber durchaus bewusst, dass dieser virtuelle Stammtisch Nachteile birgt.

Ganz intensiv und von Angesicht zu Angesicht diskutieren die Grünen im Kreis seit der Wahl. Kein Wunder, findet Thomas Pilz, denn „wir müssen uns ja erst einmal alle kennenlernen.“ Seit der Wahl haben die Grünen zehn Neueintritte zu verzeichnen und damit zwanzig Prozent Mitglieder im Kreis hinzugewonnen. Viele der Neuen seien Studenten oder Absolventen, die sich nun einbringen wollen. „Ich bin lange in der Politik dabei“, sagt Pilz, der schon zur Wendezeit aktiv war, „aber man spürt, dass sich gerade jetzt im Land etwas verändert.“ Er habe das Gefühl, dass Parteien wieder als Adresse angesehen werden, an die man sich wenden muss, wenn man etwas verändern will.

Eine Adresse für neue Politiklust ist mit Blick auf die Zahlen auch die FDP: Zwei Neueintritte habe es nach der Wahl gegeben, neun seien es in diesem Jahr insgesamt, bestätigt die Kreisvorsitzende Christine Schlagehan. Die Gründe mögen im Einzelnen vielfältig sein, aber auch sie habe in den vergangenen Wochen von einem Neu-Liberalen gehört, dass er das Feld nicht der AfD überlassen wollte.

zur Startseite