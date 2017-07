Die neue Liebe zum Barock Carola Geppert ist Weißstickerin. Das Handwerk wurde einst geschätzt. Die Bad Muskauerin kann nicht davon leben.

Mit passender Kulisse: Stickerin Carola Geppert zeigt sich im grünen Kleid mit goldener Bordüre und Schultertuch vor dem Schloss Bad Muskau. © Joachim Rehle

Wie füreinander geschaffen harmonieren das tiefdunkle Grün des Kleides und die goldene Bordüre. Carola Geppert schüttelt ein Schultertuch aus. Die Szene wirkt so echt, dass man sich zurückversetzt fühlt in eine Zeit als die Standesherrschaft derer von Callenberg in Schloss und Park Bad Muskau das Sagen hatte. Spaziergänger winken herüber, Carola Geppert grüßt freundlich zurück. Die 55-Jährige fühlt sich wohl in der barocken Robe mit den sechs Röcken. Obgleich das Anziehen nicht so einfach sei, wie sie sagt. Der vielen Haken wegen käme man bei dem mehrfach genähten und extra verstärkten Oberteil ohne Hilfe nicht zurecht. Daher gingen einst Kammerzofen beim Ankleiden zur Hand.

Ohne ein Schultertuch wäre die barocke Kleidung unvollständig. Verziert wurden die Tücher mit Weißstickerei, also mit weißem Garn auf weißem Grund. Auf dem Gobelinrahmen vor sich hat Carola Geppert ein Tuch mit dem Weinlaubmotiv der Barockzeit gespannt. Eine sogenannte Dresdner Arbeit. Als eine spezielle Form der Weißstickerei wurde ab 1720 die „Dresdner Spitze“ entwickelt. Je nachdem, wie intensiv man sich hinter die Arbeit klemmt, könne es zwei Monate dauern, bis ein Tuch fertig ist. Carola Geppert ist Weißstickerin. Gelernt hat sie das Kunsthandwerk bei ihrer Großmutter. Doch als Kind, so erzählt die gebürtige Sorbin, sei ihr das zu langweilig gewesen. Erst viel später habe sie es zu schätzen gewusst. Da lebte sie bereits in Cottbus. Das schneeweiße Schultertuch in ihren Händen hat Carola Geppert normalerweise beim Kirchgang zum Abendmahl um. „Leider wird die sorbische Tracht heute nicht mehr so oft getragen“, bedauert sie. Das Wissen über die Tracht als Bestandteil der sorbischen Kultur werde deshalb wohl eines Tages verloren sein. Sie baute eine Sielower Abendmahlstracht auf, dann eine Muskauer Tracht, um diese vor dem Vergessen zu bewahren. Und sie begann, sich intensiv mit der Weißstickerei und den sorbischen Motiven zu befassen.

In Museen hat Carola Geppert die Stickerei vorgeführt, den Besuchern die Bestandteile einer Tracht erklärt und dazu einiges über sorbische Kultur vermittelt. Seit 2010 ist sie damit ebenso auf Märkten und Festen zu erleben. Irgendwann kam sie dabei in Kontakt mit dem Traditionsverein Dresdner Barock. Der Funke sprang sofort über. Der Verein lud sie ein, mit ihrer Weißstickerei bei seinen Veranstaltungen dabei zu sein. So habe sie den Barock für sich entdeckt. „Ich war erstaunt, wie viel sorbische Kultur am sächsischen Hofe vorhanden war“, sagt sie. Zu verdanken ist das vor allem der Familie der Callenbergs, die durch Heirat 1644 in den Besitz der Standesherrschaft Bad Muskau gelangten. Dazu gehörten die Stadt, 36 Dörfer und viel Besitz. Die Adelsfamilie kümmerte sich auch um die Alphabetisierung auf den Dörfern, um Renovierung und Neubau einiger Kirchen. Der sächsische Geheimrat Georg von Callenberg (1744 bis 1795) besaß ein Jagdschloss, wohin er die Obrigkeiten des Hofes einlud. Die kamen gern, weil es im nördlichen Teil der Oberlausitz noch Wölfe gab. Und freilebende Bären, so ist es überliefert. Die Callenbergs, die selber keine Sorben waren, brachten sorbische Kultur an den Hof nach Dresden, wo August der Starke das Handwerk förderte, erzählt Carola Geppert. In der Tradition der Weißstickerei war man da gar nicht so weit voneinander entfernt. Deshalb ermutigte sie der Barockverein, weiter zu machen und schenkte ihr ein Musterbuch mit Dresdner Arbeiten.

Am 30. Juli beim „Flanieren in Dresden“ wird sie in den Verein aufgenommen. Mit dessen Hilfe entstand ihr Barockkleid – aus gut 40 Metern Stoff. Eine Schneiderin nähte die Röcke. Das Annähen der Borte dauerte zwei Tage. Bestickt hat Carola Geppert alles selbst. Es sei ihr Ehrgeiz als Stickerin, ein besticktes Kleid zu tragen, sagt sie. Nur die Haube fehlt noch, die nimmt sie als Nächstes in Angriff. In dem Kleid wird man sie beim Festungsfest in Senftenberg am 22./23. Juli erleben. Im Juni konnte man ihr im Bielatal beim Historienspektakel an der Schweizermühle auf die Finger schauen.

Eigentlich, so erzählt Carola Geppert, die in Bad Muskau geboren ist und seit Jahren wieder hier lebt, habe sie schon 2010 eine Stickschule eröffnen wollen. Als ein Standbein der beruflichen Selbstständigkeit. Dass daraus nichts wurde, macht sie bis heute traurig. Auch sei es noch nicht gelungen, dass sie von der Weißstickerei leben kann. Kaum jemand wisse den Aufwand zu schätzen und sei bereit, dafür angemessen zu zahlen. Schlechte Erfahrungen hat sie zudem damit gemacht, dass manche Vereine sie für Feste buchen, aber nicht bezahlen. Bis heute ist sie auf Unterstützung vom Amt zu ihrem Lebensunterhalt angewiesen. Sie wünscht sich, dass sie irgendwann Weißstickerei unterrichten kann und für öffentliche Vorführungen eine Aufwandsentschädigung wenigstens in der Höhe kriegt, dass das Geld für die Fahrtkosten und das Reinigen von Tracht oder Barockkleid reicht. Noch hat Carola Geppert die Hoffnung nicht aufgegeben. Es wäre schade um die Weißstickerei, findet sie.

