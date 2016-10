Die neue Kultmarke heißt „dm“ Die Drogeriemärkte von dm sind auf Erfolgskurs. In Görlitz gibt es schon drei davon. Und die Kunden freut’s.

Ein Kommen und Gehen: Mit jeder Filialeröffnung wie hier in Rauschwalde im Frühjahr schreibt dm seine Erfolgsgeschichte fort. © pawel sosnowski/80studio.net

Warum im Internet oder in Supermärkten mühsam Drogerieprodukte zusammensuchen, wenn es doch viel besser vor Ort geht. Das ist die Auffassung von Laura Weber: „In Supermärkten ist das Angebot viel zu klein, und im Internet sehe ich nur, was ich kaufe. Ich möchte es aber anfassen, mal daran riechen oder bei Schminke die Farbe auf meiner Haut ausprobieren.“ Um das alles zu bekommen, geht die Görlitzerin regelmäßig zu dm.

Ihr Beispiel steht nicht allein. Wie Laura Weber gehen Tausende in die dm-Märkte, von denen es allein in Görlitz mittlerweile drei gibt. Hier steht der Lippenstift neben dem Putzmittel, das Parfüm neben der Seife, die Windel neben dem Toilettenpapier, die Bio-Schokolade neben dem Hundefutter. Die Angebotspalette ist bunt und reichlich. Das ist auch wichtig für das Unternehmen, das in Europa 3 349 Märkte führt und 56 537 Mitarbeiter beschäftigt.

Mittlerweile hat dm so etwas wie Kultstatus erlangt. In Görlitz jedenfalls. Sobald die Eröffnung einer Filiale bekannt wird, überschlagen sich die positiven Reaktionen in den sozialen Netzwerken, schwärmen die Menschen von den Marken oder den Preisen. Dm hat geschafft, was Schlecker nie erreicht hat: Die Märkte treffen ein Lebensgefühl, und zwar von vielen.

Aber wie kommt das? Einfache Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Aber klare Tendenzen. Eine heißt: Verknüpfung von Internet und den Märkten vor Ort. Auf der Seite von „Youtube“ werden regelmäßig neue Produkte beworben – nicht vom Unternehmen, sondern von Kunden. So wird ein Trend gesetzt: Was der gut findet, will ich auch ausprobieren, sagen sich viele und marschieren zum nächsten Markt. Christoph Werner, Geschäftsführer von dm, freut sich über diese Wirkung: „Es zeigt, wie sich Onlinewelt und stationärer Handel künftig miteinander verbinden lassen.“

Obwohl dm zahlreiche Märkte betreibt, gibt es auch einen Onlineshop. „Ich nutze das Onlineangebot gern“, sagt beispielsweise Natalie Otto vor ihrem Einkauf in der Filiale auf der Berliner Straße. „Wenn ich in einem Online-Video die Produkte sehe, will ich direkt wissen, ob ich das auch vor Ort bekomme. Außerdem kann mein Freund dann auch mal stöbern.“ Denn ihr Partner Enrico Otto geht niemals in eine dm-Filiale, obwohl er ebenso die Produkte nutzt. Schuld daran ist das gute, aber noch klischeebehaftete dm-Image. „Mein Partner sagt, das ist ein Frauenladen. Also muss ich ihm immer mitbringen, was er braucht“, erklärt Natalie Otto mit einem Lachen. Ähnlich argumentiert auch Marcus Hähnel, auch wenn er selbst darüber schmunzelt: „Meistens sehe ich Frauen in der Filiale. Aber trotzdem gehe ich gern für die kleinen Artikel des täglichen Bedarfs hin, dann muss ich nicht extra bis in einen großen Supermarkt.“

Dm tut freilich vieles, um nicht nur für Frauen attraktiv zu sein. Sei es im Angebot, sei es aber auch durch Aktionen. In Görlitz saßen schon der Oberbürgermeister, Theatersänger und Tierpark-Mitarbeiter für einen Tag an der Kasse, um einen Teil der Erlöse anschließend für einen guten Zweck zu nutzen. Das vermittelt Kunden ein gutes Gefühl, die Drogerie bleibt im Stadtgespräch. Und im Geschäft. Allein im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des Unternehmens um sieben Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Auch in Sachsen ist der Konzern erfolgreich, der seit vergangenem Jahr über 1 000 Mitarbeiter im Freistaat beschäftigt.

Auch die Verbraucher bewerten dm gut. In einer Umfrage erhielt das Unternehmen die Note 1,88. Vor allem in den Hauptkategorien konnte dm die Bestnote verzeichnen. Bei der Wiederwahl, der Weiterempfehlung, den Wettbewerbsvorteilen, dem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der Freundlichkeit und Kompetenz überzeugten die Märkte.

Andreas Niedrig, der mit seiner Frau Simone Niedrig den gleichnamigen Bio-Markt und das Reformhaus in der Görlitzer Innenstadt führt, kennt die Strategie für diesen Erfolg. Er sagt: „Ein großer Konzern wie dm hat genügend Macht und Standorte, um die Kunden mit günstigen Angeboten zu locken. Aber in der dm-Filiale ist längst nicht alles günstiger, auch wenn die Kunden das oft glauben. So preiswert sind nur die Eigenmarken.“ Für andere Produkte zahlen die Kunden stolze Preise. Aber das hält sie nicht von ihren Einkäufen ab. Laura Weber war selbst lange im Einzelhandel tätig und kennt die Strategien. „Ich habe mehrere Jahre Filialen eingeräumt. Ich weiß, wie mir gezeigt wird, was ich kaufen soll“, gibt sie zu. Doch dm hat sie trotzdem überzeugt: „Einmal im Monat muss ein Großeinkauf sein und unter der Woche gehe ich sicher auch ein bis zweimal dort einkaufen.“

Das ist ein Beitrag aus unserer Reihe Kauf lokal.

