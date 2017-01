Die Neue ist die Trainerin Johanna Oswald wollte immer Fußball spielen. Doch dann entschied sie sich fürs Tanzen. Sie hat den Schritt nicht bereut.

Die Trainerin zeigt der Tanzgruppe, wie es geht. Johanna Oswald (Mitte im blauen Shirt) kümmert sich seit wenigen Wochen um die Tänzer des Showtanzvereins Königsbrück/Haselbachtal. Jetzt steht die erste große Gala für sie bevor. © privat

Die Trainingsstunde startet immer mit demselben Tastendruck. Johanna Oswald klickt auf „Play“ und alle 18 Kinder springen und tanzen wild herum. Ordnung in dieses Gewusel zu bringen und die Trainingsstunde der kleinsten Gruppe produktiv aufzubauen, ist da nicht leicht. Johanna Oswald versucht zwar, nicht zu streng zu sein, aber auch diszipliniert zu arbeiten. Im August hat sie sich entschieden, die Arbeit als Tanztrainerin im Showtanzverein Königsbrück/Haselbachtal, neben Studium, Nebenjob und wöchentlichem Tanztraining in Bautzen, anzunehmen.

In Bautzen war sie nie selbst Trainerin, hat aber immer, sozusagen als Assistentin, mitgeholfen. Eigene Gruppen zu übernehmen, war allerdings ein großer Wunsch. Als es nun dazu kam, dies in Königsbrück zu tun, waren anfangs ihre Bedenken trotzdem groß. Schließlich bringt sie jeden Dienstag drei Gruppen und einer Erwachsenengruppe Tanzen bei. Doch der Spaß daran, sich neue Choreographien auszudenken und der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen haben ihr gezeigt, dass es weniger Stress ist, sondern ihr mehr Freude bereitet.

Johanna Oswald ist 23 Jahre jung und tanzt seit circa zwölf Jahren. Dazu kam es allerdings nur, weil ihr Vater gegen ihre Vorliebe für das Fußballspielen war. Sie begann also mit dem Tanzen. Und selbst das ging weniger von ihr aus, als aus Interesse einer Freundin, die nicht ganz alleine tanzen wollte. Man kann also sagen, Johanna ist aus Zufall zu ihrem Hobby gekommen.

Die Entscheidung führte sie zu ziemlich allen Tanzstilen, die man erlernen kann, wie Ballett, Hip Hop, Jazz, Showtanz,?- an allen fand sie Freude. Einmal pro Woche trainiert sie selbst in Bautzen die Richtungen Jazz und Showtanz. Und da auch ihr manchmal zum Beispiel das „Kopieren der neuen Schritte“ oder die mit zunehmenden Alter schwindende Beweglichkeit schwerfallen, kann sie sich in die Schwierigkeiten der Kinder und Jugendlichen gut hineinversetzen.

Alles im Blick

Beweglichkeitstraining steht jeden Dienstag für alle Gruppen auf dem Plan. Was Johanna allerdings leichter fällt als den Kindern, ist das Merken der Schritte. Je größer die Gruppe wird, desto schwerer fällt es ihnen mit der Konzentration.

Die Kleinsten machen sich auf den Nachhauseweg, Ruhe kehrt ein. Aus 18 Kindern werden acht. So lässt es sich - genau wie in der darauffolgenden Gruppe, den Teens - wesentlich entspannter trainieren. Alle sind konzentrierter als die Jüngsten dabei, die Tänze für die anstehende Weihnachtsgala zu proben. Während sich die Jugendlichen genauestens auf die Schrittfolgen fixieren, beobachtet, korrigiert, lobt Johanna aber auch. Seit vielen Monaten trainieren alle zielgerichtet und von Woche zu Woche sind Verbesserungen zu sehen. Johanna wusste von Anfang an, was sie mit den Gruppen erreichen möchte - eine gelungene Gala. Und da sie sehr perfektionistisch ist, gibt sie sich alle Mühe, ihr Ziel zu erreichen.

Diese Mühe ist am Sonnabend um 15.30 Uhr im Stadttheater Kamenz zu beurteilen. Dort werden alle drei Gruppen ihre Tänze, die sie mit ihrer neuen Trainerin einstudiert haben, präsentieren. Für Johanna zählt nun nur noch, dass alles klappt, wie sie es sich vorgestellt hat.

zur Startseite