Die Neue im Zwergenland Iris Hubatsch leitet die Kita an der Böhrigener Straße. Dort wird renoviert. Die pädagogische Arbeit erhält auch einen neuen Anstrich.

Iris Hubatsch ist die neue Leiterin der Kita Zwergenland an der Böhrigener Straße in Roßwein. Hier ist Platz für etwas mehr als 40 Mädchen und Jungen. Die halten sich bei nahezu jedem Wetter so oft es geht auf dem schönen Freigelände rund um die Villa auf, die die Kindereinrichtung beherbergt. Im Innern laufen derzeit Renovierungsarbeiten. © André Braun

Inzwischen sollten sich alle kennengelernt haben. Seit Anfang Juli ist Iris Hubatsch jetzt in der Kindertagesstätte Zwergenland tätig und hat die Aufgaben der Leiterin übernommen, die in den Ruhestand gegangen ist. Nun dürften alle Kinder und auch Eltern und einige Großeltern die neue Chefin gesehen, ein paar Worte mit ihr gewechselt haben.

Iris Hubatsch (54) ist seit 30 Jahren als staatlich anerkannte Erzieherin in verschiedenen Einrichtungen und bei diversen Trägern der Jugendhilfe tätig gewesen, zuletzt in der Kita Striegiszwerge im Ortsteil Niederstriegis. Auf ihre neue Aufgabe bereitete sie sich in Dresden bei einer Weiterbildung zur Leiterin einer Kindertagesstätte vor. Schon vorher lernte sie dazu, absolvierte eine Ausbildung zum Kreativitätspädagogen.

Ihre Motivation dafür: „Um die Gruppenarbeit vielfältiger zu gestalten und besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können“, erklärt Iris Hubatsch.

Kurz nach ihrem Start im Haus an der Böhrigener Straße haben dort Renovierungsarbeiten begonnen. „Daneben befinden wir uns auch gedanklich in der Planung der inhaltlichen Arbeit“, so die Leiterin der Einrichtung. Details will sie in dieser frühen Phase noch nicht erläutern. Nur soviel verrät sie: „Wir werden natürlich auf Altbewährtes bauen, Neues probieren und die Eltern einbeziehen.“

Bei Ideensuche und Umsetzung baut Iris Hubatsch auf das Team des Hauses, das schon lange zusammenarbeitet. „Gemeinsam wollen wir den Kindern eine Atmosphäre des Wohlfühlens schaffen“, nennt sie einen Punkt, der bei der Neukonzeptionierung ganz oben steht. Ein anderer sei, einen Betrag zu leisten, damit die Kinder ein friedliches Miteinander lernen. Das soll durchaus nicht konfliktfrei sein, aber lösungsorientiert. „Fröhliche Kinder, zufriedene Eltern in der entspannten Arbeitsatmosphäre sind Ziele, für die es sich lohnt, zu arbeiten“, bringt Iris Hubatsch ihre Maxime auf den Punkt.

Die Kita Zwergenland befindet sich am Rande der Stadt einem villenartigen Gebäude. Es bietet Platz für etwas mehr als 40 Kinder vom Babyalter bis zum Schulanfang. Fünf Mitarbeiter kümmern sich um die Steppkes im Zwergenland.

