Die Neue im Biertheater ist ein Mann Wenn am Donnerstag das neue Biertheater-Stück Premiere feiert, wird das auch für Peter Splitt eine Premiere sein.

Peter Splitt wird ab Donnerstagabend als Angelika Himmel im neuen Biertheater-Stück „Malzau läuft heiß“ zu erleben sein. Der Dresdner ist studierter Schauspieler und begeistert von „dieser Chance hier“ © Thorsten Eckert

Schauspieler sind ja eigentlich dafür bekannt, nicht wirklich früh aus dem Bett zu kommen. Bei ihm ist das anders; bei Peter Splitt. Der Neue im Radeberger Biertheater kennt sich jedenfalls aus mit dem zeitigen Aufstehen. Denn der studierte Schauspieler arbeitete bis 1992 am Theater Junge Generation in Dresden und war dann viele Jahre lang „Morning-Man“ bei verschiedenen Radiosendern. In Bayern, aber auch in Sachsen. Bei R.SA zum Beispiel. Dort lernte er auch einen seiner neuen Biertheater-Kollegen kennen: Thomas Böttcher – vom legendären Radio-Blödel-Duo „Böttcher & Fischer“ – ist ja bekanntlich regelmäßig auf der Biertheater-Bühne in Radeberg zu erleben. Und gehörte gemeinsam mit seinem Radio-Partner Uwe Fischer ja 2001 auch sozusagen zur Gründungsmannschaft des Biertheater-Boots.

Seit einiger Zeit tut Peter Splitt nun aber wieder, was er nicht nur an der Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin studiert hat, sondern auch richtig gut kann: Schauspieler sein nämlich. Beim Krimi-Dinner in Dresden ist er zu erleben, bei den Krabat-Festspielen in Schwarzkollm – und ab Donnerstag nun vor allem im Radeberger Biertheater. „Ein wunderbares Theater, das macht hier richtig viel Spaß“, schwärmte der gebürtige Dresdner jüngst bei der Pressekonferenz vorm Saisonstart. „Ich bin hier super aufgenommen worden!“

Eine ganz neue Rolle

Zudem darf er hier eine Rolle spielen, die er so noch nie gespielt hat, sagt er. Eine Frau nämlich. Angelika Himmel heißt sie und wird eine nicht unwichtige Dame im neuen Biertheater-Schwank „Malzau läuft heiß“ sein, der Donnerstagabend Premiere feiern wird. Dass Peter Splitt in eine Frauenrolle schlüpft, hat dabei auch noch einen weiteren Vorteil: Denn erstmals seit Biertheater-Gründung wird diesmal Autor und Hauptakteur Peter Flache nicht im Malzau-Stück zu erleben sein. Flache setzt ein Jahr aus, um „mal den Kopf frei zu bekommen und einige andere Projekte anzugehen“, wie er sagt. „Aber er kommt wieder“, machte Biertheater-Geschäftsführer Jens Richter vor der versammelten Presse gleich klar.

Die Biertheatersaison zurück 1 von 3 weiter Start in die neue Saison ist am Donnerstag, 22. September, 20 Uhr, mit der Premiere von „Malzau läuft heiß“. Außerdem im Programm: „Mein Mann ist mein Problem“, „Laubenpieper“ und das Weihnachtsstück „Der Schwipsbogen Teil 2“. Spielplan und Tickets: www.biertheater.de

Peter Splitt stößt nun also neu dazu, übernimmt aber eben nicht die Rolle Flaches im Stück – was gut ist, um schwierigen Vergleichen der Biertheater-Fans aus dem Weg zu gehen. „Die Fans werden Peter lieben“, ist jedenfalls Biertheater-Urgestein Holger Blum überzeugt. Das Biertheater-Team hatte schon eine Menge Spaß mit ihm. Beim gemeinsamen Klamotten-Kauf für die Rolle der Angelika Himmel zum Beispiel, kamen Holger Blum, Stück-Autor Thomas Rauch und Peter Splitt auf wirklich jede Menge „Faxen“, wie etliche entsprechende Fotos auf diversen Facebook-Seiten belegen.

Glück hat Peter Splitt aber in jedem Fall, dass er nach der Premierenfeier Donnerstagabend nicht gleich wieder früh aufstehen muss. Obwohl er damit Erfahrungen hat, wie erwähnt.

zur Startseite