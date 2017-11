Die neue Hütte steht Wanderer finden entlang ihres Weges auch wieder einen Unterstand in Beerwalde. Das nutzt auch dem Ort.

Ortsvorsteherin Anke Hertl ist froh über die neue Schutzhütte in Beerwalde. Die ist nicht nur für Wanderer da. © SZ/Anja Ehrhartsmann

Etwas außerhalb von Beerwalde, direkt neben dem Sportplatz an der Mühlenstraße, steht die neue Schutzhütte, die für Wanderer und Fahrradfahrer errichtet wurde. Doch von der Hütte profitiert auch die kleine Ortschaft, die sich damit einen lange gehegten Wunsch erfüllt hat. Die neue Holzhütte mit ihrer achteckigen Form ist überdacht und hat mehrere Sichtfenster. Im Inneren sind ein paar Sitzbänke befestigt. „Viele aus dem Ort gehen hier spazieren und machen in der Hütte eine kurze Pause“, berichtet Anke Hertl, Ortsvorsteherin von Beerwalde. Aber auch Wanderer und Radfahrer können hier künftig wieder Rast machen oder Unterschlupf finden bei Gewitter, Wind und Regen. „Wir sind froh, dass die Hütte jetzt steht.“ Immerhin hat es vier Jahre gedauert. Denn die alte Jagdhütte neben dem Sportplatz wurde 2013 abgerissen. „Wir als Ortschaftsrat und auch die Beerwalder wollten, dass wieder etwas herkommt, um sich unterzustellen“, sagt die Ortsvorsteherin. Für die Wanderer, aber auch für die Einwohner, die ihren Sportplatz und die angrenzende Hütte für verschiedene Gelegenheiten nutzen. „Wir machen hier das Sonnenwendfeuer und der Ruppendorfer Kindergarten veranstaltet jedes Jahr sein Drachenfest hier.“ Gerade bei schlechtem Wetter sei es einfach praktisch, mal kurz geschützt stehen oder sich zwischendurch mal hinsetzen zu können.

Bereits die alte Jagdhütte, die vermutlich seit den 1950er-Jahren neben dem Sportplatz stand, wurde mehrfach genutzt. Der Sportverein stellte dort Geräte unter und auch die Beerwalder Jugend traf sich eine Zeit lang in der Hütte. Doch dann haben Unbekannte die Fenster und Türen kaputt geschlagen. Es stellte sich die Frage: Abreißen oder reparieren, da die Hütte auch schon ein undichtes Dach hatte.

Gut 10 000 Euro aus dem Fördertopf

So fiel letztlich die Entscheidung, die alte Jagdhütte niederzumachen. Anschließend ging es an die Planung für den Neubau. Der Ortschaftsrat überlegte, was in Eigenleistung zu schaffen ist, holte Angebote ein und hielt mit der Gemeinde Klingenberg Rücksprache. Um die Schutzhütte finanzieren zu können, beantragte die Gemeinde im Frühjahr 2016 Mittel beim EU-Förderprogramm Leader, die dieses Frühjahr bewilligt wurden. Mit 15 000 Euro wurde die Baumaßnahme veranschlagt, davon kommen rund 10 500 Euro aus dem Förderprogramm. Den Rest übernimmt die Gemeinde. Mitte dem Bau wurde Mitte Oktober begonnen, eine Woche später stand die Hütte bereits.

Damit ist sie nun eine von insgesamt vierzehn überdachten Rastplätzen für Wanderer im Gemeindegebiet. Zwar liegt die Beerwalder Schutzhütte nicht direkt an einem markierten Wanderweg, aber an der alten böhmischen Straße, sagt Gunter Fichte, Ortswegewart in der Gemeinde Klingenberg. Gegen eine Mehrfachnutzung der Hütte hat er keine Einwände. „Eine Wanderhütte macht immer dann Sinn, wenn sie auch genutzt wird. Von dem her steht die Hütte in Beerwalde dort genau richtig.“

Am Sonnabend, 18. November, wird die Schutzhütte um 13 Uhr offiziell eingeweiht.

zur Startseite