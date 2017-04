Die neue Gynäkologin Von wegen, junge Ärzte scheuen die Verantwortung: Franziska Rothert praktiziert seit Montag in der eigenen Praxis. Eine, die Patientinnen gut kennen.

Sie ist empfangsbereit: Gynäkologin Franziska Rothert praktiziert als Nachfolgerin von Dr. Heidrun Rietz seit Montag in der Praxis auf der Großenhainer Mozartallee. Vorher war die 44-Jährige elf Jahre lang im Klinikum Dresden-Neustadt tätig. © Kristin Richter

Wenn sie ihren ersten Arbeitstag Revue passieren lässt, dann fängt Franziska Rothert an, herzlich zu lachen. Nein, da sei gleich alles schief gegangen, was in der Aufregung der ersten Stunden im neuen Job zuweilen schief gehen könne. Dass das neu installierte Ultraschallgerät seinen Dienst versagte, zähle ebenso zu den Geschichten, die das Leben schreibe, wie das umgestoßene Glas Wasser, welches sich erbarmungslos über die Tastatur des Computers ergossen habe. „Aber wissen Sie was? Das ist alles nicht so schlimm gewesen! Die Patienten haben mich sehr nett aufgenommen, und meine beiden Helferinnen unterstützten mich tatkräftig“, bekennt Franziska Rothert.

Wie die 44-jährige Gynäkologin betont, sei sie dankbar dafür, in den Schwestern Claudia und Simone zwei profunde Kennerinnen der Materie zu haben. Immerhin wüssten die Damen um den langjährigen Ablauf in der Praxis, die bis Ende März noch erfolgreich von Dr. Heidrun Rietz geführt worden ist. Dass die beliebte Großenhainer Ärztin sich gern in den verdienten Ruhestand zurück ziehen wollte und Franziska Rothert just zu diesem Zeitpunkt nach einer geeigneten Wirkungsstätte gesucht hat, bezeichnet die Radebeulerin dankbar als glückliche Fügung. „Die Chemie hat sofort zwischen uns gestimmt, und ich bin froh, an die Arbeit von Frau Dr. Rietz anknüpfen zu dürfen“, sagt Franziska Rothert.

Dass sie es gewissermaßen nahtlos an ihre bisherige Tätigkeit im Klinikum Dresden-Neustadt tut, darf Außenstehenden ruhig eine Portion Respekt abringen. Immerhin 30 Stunden in der Woche arbeitete die dreifache Mutter noch bis März inclusive 24-Stunden-Dienste. „Da mache ich wirklich keinen Hehl daraus, das ist auf Dauer nicht gut vereinbar mit einer Familie“, so Franziska Rothert. Als Tochter eines Arztes und einer Krankenschwester sei sie indes aber nicht überrascht worden vom Klinikalltag und habe auch durchaus von diesem viel gelernt. Bereits während des Studiums an der Humbold-Universität Berlin und Dresden sei sie auf der Intensivstation des Herzzentrums tätig gewesen und profitiere von der jahrelangen Erfahrung des Krankenhausbetriebes. „Nicht zuletzt durch die Arbeit dort habe ich frühzeitig an mir bemerkt, dass ich ein chirurgisches Faible mitbringe und durchaus verstehen kann, was mein Vater als Urologe an dieser Fachrichtung interessant findet“, verrät Franziska Rothert und lacht. Urologie sei es zwar am Ende nicht geworden, aber die Hinwendung zu dieser medizinischen Sektion sei geblieben. Mittlerweile beherrsche die Frauenärztin auch die Diagnostik und Behandlung von Infektionen des Harntraktes. Ihr Spezialgebiet: das häufig so schamhaft verschwiegene Thema Inkontinenz.

Nicht das einzige fachliche Steckenpferd der Ärztin, die in ihrer langen Krankenhaustätigkeit schon sehr vielen Kindern auf die Welt verholfen hat. Ihre Patientinnen aus Großenhain und Umgebung haben durch sie überdies Gelegenheit, sich die Brüste auf Wunsch mithilfe eines Ultraschallgerätes untersuchen zu lassen. Ein bildgebendes Verfahren zur Erkennung von Krebs, welches allerdings keinesfalls eine Mammografie ersetze. „Die Ultraschalluntersuchung ist nur eine ergänzende Methode. Durch sie kann gezielt zwischen verschiedenen Erkrankungen der Brust unterschieden werden und ist bei jungen Frauen oft ein erstes bildgebendes Mittel, das eingesetzt wird“, erklärt Franziska Rothert, die im Klinikum Neustadt Mitarbeiterin des Brustzentrums gewesen ist. Einige ihrer hiesigen Patienten hätten sich schon nach der Diagnostik erkundigt. Aufdrängen wolle sie diese selbstverständlich aber keiner der Frauen.

Frauen, von denen sehr viele in den vergangenen Tagen auf dem Untersuchungsstuhl ihrer neuen Ärztin Platz genommen haben. „Das ist freilich anders als in der Klinik, wo man sich um bestimmte Patientinnen auf der Station kümmert“, weiß Franziska Rothert. Dennoch möchte sie nicht mehr an eine solche zurück. „Ich habe lange nach dieser Möglichkeit gesucht und freue mich auf die Arbeit in Großenhain!“ Eine Stadt, in der die Großeltern schon wohnten und aus der die Mutter stammt.

zur Startseite