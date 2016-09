Die neue Firmen-Erbschaftssteuer Nach zwei Jahren Auseinandersetzung in der Koalition und mit den Ländern einigte man sich auf einen Kompromiss.

Die belegten Brötchen waren alle, die Würstchen im Kühlschrank. Die Bundesrats-Cafeteria hatte längst Feierabend gemacht, als Mitglieder des Vermittlungsausschusses am frühen Donnerstagmorgen gegen Viertel nach eins endlich ihre Einigung zur Erbschaftssteuer verkündeten. Wäre das Papier noch vor Mitternacht fertig geworden und Bundestag und Bundesrat zugeleitet worden, hätte es noch vor dem Wochenende alle parlamentarischen Hürden nehmen können. So dauert es noch bis Mitte Oktober. Doch nun kommt es nach zwei Jahren harter Auseinandersetzung darauf auch nicht mehr an. Die SZ erläutert wichtige Details:

Warum war die Reform der Erbschaftssteuer überhaupt nötig?

Das Bundesverfassungsgericht kippte im Dezember 2014, also vor fast zwei Jahren, die bisherigen Verschonungsregeln für Unternehmenserben. Es verlangte eine Neuregelung bis Juni 2016. Aber erst stritt die Koalition über die von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vorgelegten Eckpunkte, dann über seinen Gesetzentwurf. Als man irgendwann einig zu sein schien, stellte die CSU überraschend Nachforderungen, über die wieder gestritten werden musste. Und als das Gesetz endlich verabschiedet war, zogen die rot-grün-regierten Länder im Bundesrat die Bremse. Jetzt kam man nun auch nur deshalb zu Potte, weil die Verfassungsrichter gedroht hatten, andernfalls die Gesetzgebung selbst in die Hand zu nehmen.

Was ist mit Erbfällen bei großem Firmen-Vermögen?

Ab Betriebsvermögen von 26 Millionen Euro je Erbfall gibt es eine Bedürfnisprüfung. Der Erbe muss nachweisen, dass ihn die Zahlung der Erbschaftssteuer überfordern und das Unternehmen gefährden würde. Unterhalb der Grenze werden weiter Steuervorteile gewährt. Lässt sich der Erbe auf die Bedürfnisprüfung ein, muss er sein Privatvermögen offenlegen. Das kann zur Hälfte zur Besteuerung herangezogen werden. Unter dem Strich kann auch passieren, dass ein Betrieb im Wert von 26 Millionen Euro auch gänzlich von der Erbschaftssteuer befreit wird. Bei Firmenwerten ab 90 Millionen Euro ist aber die volle Erbschaftssteuer fällig.

Ist auch eine Stundung für die Zahlung möglich?

Ja. Wird die Steuer aus dem Privatvermögen gezahlt, kann sie gestundet werden. Die Möglichkeit soll gegenüber dem Gesetzesbeschluss aber eingeschränkt werden. Sie soll nunmehr statt für zehn nur noch für sieben Jahre möglich und nur im ersten Jahr zins- und tilgungsfrei sein. Danach erfolgt eine sechsprozentige Verzinsung und eine jährliche Tilgung in Höhe von je einem Sechstel. Die Stundungsmöglichkeit endet bei Anteilsabgabe an Dritte.

Wie wird der steuerliche Unternehmenswert bestimmt?

Nachgebessert wurde die Bewertung des Unternehmensanteils, den ein Erbe übertragen bekommt. Das jetzige Verfahren führt angesichts der Niedrigzinsen zu unrealistisch hohen Firmenwerten. Bisher wird – sehr vereinfacht – sein durchschnittlicher Gewinn mit einem Faktor von rund 18 multipliziert. Künftig wird ein fester Faktor von 13,75 zugrunde gelegt, der je nach Entwicklung der Zinsstrukturdaten in den folgenden Jahren angepasst werden soll. Bei der Festlegung ging es zu wie auf einem türkischen Basar. Zudem gilt: Bisher sind Betriebe mit bis zu 20 Arbeitnehmern vom Nachweis des Arbeitsplatzerhalts befreit. Künftig liegt die Schwelle bei nur noch fünf Mitarbeitern.

Werden Steuertricks künftig ausgeschlossen?

Die missbräuchliche Steuer-Gestaltung wird eingeschränkt. Das Wiederaufleben einer Gesellschaft, in der man Bargeld und sonstige Vermögenswerte steuergünstig hätte übertragen können, wird verhindert. Zudem wird eine Steuerbegünstigung für Luxusgegenstände, die zum Firmenvermögen gehören, unmöglich – beispielsweise Kunstwerke oder teure Jachten. Gestaltungen bei Altersvorsorgeverpflichtungen sollen unmöglich sein. (mit dpa)









