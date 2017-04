Die neue Eibauer Bierzugplakette ist da Der Verkaufserlös soll das Oberlausitzer Großereignis mitfinanzieren. Der Anstecker ist bei Sammlern gefragt.

Christfried Heinrich zeigt die neue Bierzugplakette. © Rafael Sampedro

Eibau. Das freut sich nicht nur Christfried Heinrich vom Bierzug-Organisationsteam: die neue Bierzugplakette ist da. Sie ist bei Sammlern gefragt und hilft, mit ihrem Verkaufserlös das größte jährliche Ereignis in Eibau mit zu finanzieren.

Seit 2002 gibt es sie in der heutigen Form als Ansteck-Pin. Das Motiv zum diesjährigen 25. Bierzug gibt einen Hinweis auf eines der Markenzeichen. Zwei Pferde schmücken die Plakette. Außerdem sind die Logos der teilnehmenden Brauereien zu sehen sowie das Wappen der Gemeinde. Gestaltet hat das Motiv Antje Hojenski aus Eibau. Verkauft wird die Plakette in der Touristinformation im Faktorenhof, im Haus des Gastes Obercunnersdorf sowie in Geschäften. 5 000 Stück wurden hergestellt. Auch am Bierzugwochenende werden sie angeboten, Ehrenamtliche bringen dort die Anstecker unter die Besucher. Alle Motive der letzten Jahre kann man sich im Internet ansehen. (szo)

