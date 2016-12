Gut zu wissen Die neue Dorfattraktion Sie ist vier Meter hoch und hat ganz besondere Lichtergläser: Die dreietagige Pyramide bei Familie Schmelter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Andreas Kutzner (l.) und Burghard Schmelter mit dessen Enkelin Sara vor der neuen selbstgebauten Pyramide im Garten der Schmelters. © Anne Hübschmann Andreas Kutzner (l.) und Burghard Schmelter mit dessen Enkelin Sara vor der neuen selbstgebauten Pyramide im Garten der Schmelters.

In dieser Werkstatt schweißte der Schönborner die Teile zusammen.

Bei Schmelters in Schönborn gab es tagelang Pilze zu essen: aus dem Glas. Denn zwölf kleine Gläser wurden für die neue Schönborner Dorfattraktion gebraucht. Sie dienen als Schutz für die LED-Leuchten, die die Pyramide auf drei Etagen im Dunkeln erhellen. Schon ein paar Jahre hatten Burghard Schmelter und sein Nachbar Andreas Kutzner die Idee, einen solchen vorweihnachtlichen Gartenschmuck zu bauen.

Nun ist Burghard Schmelter vor einiger Zeit Rentner geworden und hatte als ehemaliger Instandhaltungsmechaniker und Schweißer Zeit, seine Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. In seiner gut eingerichteten Schlosserwerkstatt begann er schon im Sommer, Altmaterial zusammenzuschweißen und die Elektrik zu montieren.

Für die Holzplatten und die zwölf Krippenfiguren war Andreas Kutzner zuständig. Beim Laminatvertrieb Koncepta, dessen Chef der Schönborner ist, fallen Sperrholzplatten an. „Die große untere Scheibe mit 2,5 Meter Durchmesser ist aus zwei Teilen zusammengesetzt“, erklärt Kutzner. Die Vorlagen für die Figuren seien auch nicht das Problem gewesen. Wohl aber die Flügel und die Proportionen des Ganzen. Die Pyramide muss ja nach was aussehen und sich auch drehen.

Fast täglich dran gearbeitet

Die beiden Schönborner friemelten so lange, bis der vier Meter hohe und drei Etagen umfassende Weihnachtsschmuck fertig war. „Bis zum Aufstellen vorm ersten Advent war das ganz schön knapp“, erinnert sich Burghard Schmelter, der dennoch fast täglich an der Pyramide gearbeitet hatte – rund 200 Stunden Stahlbauarbeit an der Bandsäge, Drehmaschine und der Schweißeranlage.

Zuerst wurde das Untergestell mit dem Kugellager – aus Beständen der DDR-Zeit – gefertigt. Burghard Schmelter: „Doch beim Aufstellen mussten wir ein Bein noch mal absägen, weil die Pyramide sonst abgeknickt wäre.“ Auf acht Füßen steht die Konstruktion nach dem Abenteuer nun, alles mit Erdnägeln befestigt. Mittig der Motor. So drehen sich seit dem Sonnabend vor dem ersten Advent alle bekannten Krippenfiguren, Bäume und Schafe langsam im Kreis. Die Einweihung wurde mit Bratwurst und Glühwein von insgesamt vier benachbarten Familien gefeiert. Sogar Überraschungsgäste vom Linzer Posaunenchor waren dabei. Bis dahin konnte das Vorhaben weitgehend geheim gehalten werden. Umso größer war das Staunen.

Nächstes Jahr geht`s weiter

Schmelters Enkeltochter Sara (3) gewahrte die neue große Pyramide im Garten, als sie aus dem Mittagsschlaf erwachte. „Da hatte sie leuchtende Augen und freute sich sehr“, so Mutter Kathrin. Aus ihrem Fenster können die jungen Leute die Attraktion nun täglich leuchten sehen. Und auch im ganzen Dorf ist sie als Alleinstellungsmerkmal ein Blickfang.

Darauf sind ihre Macher auch sehr stolz und freuen sich, dass sie ihr Vorhaben endlich mal umgesetzt haben. Doch ganz zufrieden ist Andreas Kutzner dennoch nicht. „Wir werden die Pyramide bis zum nächsten Jahr noch etwas modifizieren“, verspricht er. Wie, das soll eine Überraschung bleiben. Dennoch können alle, die Tipps für so ein Vorhaben wollen, sich sicher an die findigen Schönborner wenden.

zur Startseite