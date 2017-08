Die neue Chefin der Poisental-Grundschule Annett Richter probiert nach 13 Jahren etwas Neues. Nach Freital zieht es sie auch aus familiären Gründen.

Die bunte Außenfassade ihrer alten Schule hat Annett Richter immer gefallen. Aber dennoch wechselt sie jetzt und übernimmt die Leitung der Grundschule im Poisental in Freital. 13 Jahre stand sie an der Spitze der Einrichtung in Reichstädt. © Franz Herz

Die Schule beginnt zwar erst am Montag wieder, doch Annett Richter hat ihr Büro in der Grundschule Poisental schon bezogen. Seit dem vergangenen Dienstag ist sie offiziell die neue Leiterin der Einrichtung und übernimmt damit die Nachfolge von Gudrun Haufe. Sie war nach 25 Jahren im Amt in Ruhestand gegangen (die SZ berichtete).

Annett Richter war bislang für die Grundschule in Reichstädt verantwortlich und hat sich den Schritt nach Freital gut überlegt. „13 Jahre sind eine lange Zeit. Da ist auch einmal der Moment gekommen, etwas zu verändern“, sagt sie. Sie ist jetzt 48 Jahre alt. Ein Alter, in dem sie noch einmal neu anfangen kann. Sie hat noch genug Zeit, um an der Schule in Freital etwas zu bewegen. Außerdem leben ihre Eltern in Freital. Für sie ist es auch von Vorteil, wenn ihre Tochter in der Nähe arbeitet. Zudem verkürzt sich der Arbeitsweg, denn Annett Richter lebt in Heidenau. Da war der Weg nach Reichstädt vor allem im Winter auch manchmal beschwerlich.

In Freital ist Annett Richter aufgewachsen, und dort hat sie auch gearbeitet, bevor sie sich nach Reichstädt beworben hat. Sie war seinerzeit Beratungslehrerin für Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwächen. Die Reichstädter Schule hatte einen Schwerpunkt auf der Integration von Kindern mit sprachlichen Handicaps. „Ich hatte also einen inhaltlichen Bezug, und die Schule hat mir gefallen“, erinnert sich Richter.

Sie war anfangs kommissarisch eingesetzt. Aber als das Schulamt 2006 plante, sie wieder abzuberufen, machten sich die Eltern und Bürgermeister Ralf Kerndt (Freie Wähler) für ihren Verbleib in dem Dippoldiswalder Ortsteil stark und setzten sich durch. Seit 2007 war Richter fest als Schulleiterin im Amt.

