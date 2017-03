Die neue Chef-Generation In fast allen Ortswehren hat es Veränderungen gegeben. In Naundorf übernehmen die Jüngsten das Ruder.

zurück Bild 1 von 6 weiter René Wagler ist neuer Chef der Ortswehr Brösen/Gorschmitz. © DA René Wagler ist neuer Chef der Ortswehr Brösen/Gorschmitz.

Susann Keil ist in die Ortswehrleitung von Clennen aufgerückt.

Jochen Preuße übernimmt die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr.

Mario Näther wurde in die Wehrleitung von Wiesenthal gewählt.

Daniel Bull (links) und Marcel Römhildt leiten die Ortswehr Naundorf.

Steve Rockstroh ist stellvertretender Wehrleiter in Leisnig.

Nachwuchs, den braucht die Feuerwehr auch in den Führungsriegen. In vielen Abteilungen der Feuerwehr Leisnig hat der Generationswechsel bei den zurückliegenden Wahlen geklappt.

In Naundorf sind die beiden Jüngsten an die Spitze gerückt: Löschmeister Daniel Bull (32) und Marcel Römhildt (29). Der Maler und Lackierer aus Altenhof will Bull den Rücken freihalten, der als Programmierer häufig im Ausland tätig ist. Beiden liegt am Herzen, dass die nur elf Leute zählende Abteilung bestehen bleibt, noch wächst.

Die Nachwuchsgewinnung ist auch Mario Näther (38) aus Wiesenthal sehr wichtig. Von 2004 bis 2011 war er schon in der Ortswehrleitung tätig, bevor er jetzt wiedergewählt worden ist. Der Berufsfeuerwehrmann würde gern wieder eine Jugendwehr aufbauen, „um Kinder für die Feuerwehr zu begeistern“, sagt er.

Dass moderne Technik durchaus begeistern kann, erlebt Susan Keil (40) selbst. Die Truppfrau ist erst 2015 zur Feuerwehr Clennen gekommen, jetzt aber schon zur Stellvertreterin von Ortswehrleiter Günter Hornig aufgestiegen. Sie ist angetan von der Ausrüstung der Wiesenthaler Wehr. Die lernt sie bei gemeinsamen Ausbildungen gerade kennen. Daher setzt auch sie große Hoffnungen in das neue Gerätehaus und die dann dort von drei Ortswehren stationierte Technik.

Brandmeister René Wagler (44) ist schon mehr als sein halbes Leben in der Feuerwehr. Sein Wissen und seine Erfahrungen möchte er an junge Leute weitergeben, von denen es in der Ortswehr Brösen/Gorschmitz einige gibt. Verantwortung als Wehrleiter zu übernehmen, dazu hat er sich bereiterklärt, damit die Ortswehr weiter ein verlässlicher Partner bleibt.

Der jüngste Neue in der Führungsriege ist Steve Rockstroh aus Minkwitz. Der 28-Jährige ist stellvertretender Ortswehrleiter in Leisnig. Dort hat der Garten- und Landschaftsbauer vor inzwischen 18 Jahren begonnen, die Grundlagen des Feuerwehrwesens zu lernen. Rockstroh übernimmt das Amt von Jochen Preuße, der Chef der Alters- und Ehrenabteilung geworden ist. Sein Vorgänger Günter Niemz hat dieses Amt 25 Jahre lang bekleidet – so lange war Preuße auch Vize-Wehrleiter in Leisnig.

Gewählt wurde am Freitag zur Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr Leisnigs noch die Gemeindewehrleitung. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. (DA/sig)Fotos: André Braun (3), Dietmar Thomas (3)

