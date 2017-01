Die neue alte Konstante Vor einem Jahr durfte Torwart Silvio Heinevetter nicht mit zur Handball-EM und verpasste den Titelgewinn. Jetzt ist er wieder zurück im deutschen Tor.

Hallo, da bin ich wieder!“ – möchte wohl Silvio Heinevetter mit dieser Geste sagen. Nach seiner EM-Ausbootung gehört er wieder zu den wichtigen Säulen in der Mannschaft. © dpa

Der Bundestrainer ist immer wieder für Überraschungen gut. Taktisch, personell, überhaupt... Sicher kann man sich bei Dagur Sigurdsson nicht sein, was sich vorm entscheidenden Gruppenspiel gegen Kroatien bestätigt. Kaum war die Nachnominierung von Holger Glandorf offiziell, folgte Teil zwei der Kaderveränderung.

Sigurdsson schickte Linksaußen Rune Dahmke nach Hause und beorderte stattdessen Abwehrspezialist Hendrik Pekeler zum Turnier nach Frankreich. Für den endgültigen Feinschliff und die nötige Balance, wie der Bundestrainer erklärte.

Ganz besondere Erfahrungen hat auch schon Silvio Heinevetter mit dem Isländer gemacht. Vor einem Jahr war der bis dato wohl bekannteste deutsche Handballer schließlich derjenige, den Sigurdsson aussortierte. Als die Deutschen bei der EM 2016 in Polen völlig überraschend den Titel holten, war der Torwart von den Füchsen Berlin nicht dabei – weil sich der Trainer völlig unerwartet für Carsten Lichtlein und Andreas Wolff entschied. Letzterer hatte dann bekanntlich einen wichtigen Anteil am Titel, war der Mann des Turniers und wurde in kurzer Zeit zum Medienstar. Und Heinevetter? Gehörte nicht zu den hymnisch gefeierten „Bad Boys“.

Dabei war der gebürtige Thüringer, der 2006 sein erstes Länderspiel machte, seit 2011 der Chef im deutschen Tor – vermutlich weit mehr als das. Der inzwischen 32-Jährige war das Gesicht des deutschen Handballs – wegen seiner spektakulären Paraden, seiner extrovertierten Spielweise und nicht zuletzt auch wegen seiner Beziehung zur Schauspielerin Simone Thomalla.

Auch wenn Heinevetter sich nie öffentlich beschwerte, hat ihn die Ausbootung nicht nur überrascht, sondern auch getroffen. Damals befürchteten nicht wenige einen Karriereknick. „Er war in meinen Augen nicht so stabil wie die anderen zwei“, begründete Sigurdsson damals seine Entscheidung. Doch Heinevetter, der vor seiner Berliner Zeit für den SC Magdeburg und Concordia Delitzsch spielte, hat zurück zu seiner Form gefunden.

Und jetzt, ein Jahr später, ist er wieder da. Wie schon bei den Olympischen Spielen setzt Sigurdsson bei der WM auf ihn und auf Wolff. Schon in Rio dankte Heinevetter seinem Trainer die Wieder-Nominierung. Er spielte groß auf. Mit 40 Prozent gehaltener Bälle war er sogar statistisch gesehen bester Torhüter des Turniers. Lohn war der Gewinn der Bronzemedaille.

Bei der WM teilt sich Heinevetter nun die Einsatzzeit mit Wolff – und auch die Popularität. Zum Auftakt gegen Ungarn, dem bislang einzigen echten Gradmesser vorm Gruppenendspiel gegen die Kroaten, hielt er überragend. Dass er einer der Weltbesten ist, hat sich nicht verändert, dafür aber sein öffentliches Auftreten. Heinevetter, nie um eine klare Meinung verlegen, spricht nicht mehr in jedes Mikrofon.

Was das Sportliche angeht, hat der Bundestrainer tatsächlich ein Luxusproblem. „Wir haben sehr gute Torhüter“, sagt Sigurdsson ausweichend. Für die Mannschaft sei dies „sehr, sehr gut.“ Heinevetter und Wolff haben zudem ein sehr unterschiedliches Naturell. Wolff verzichtet auf die große Show und bringt seine Gegner durch seine stoische Ruhe aus der Fassung. Ganz anders also als Heinevetter.

Er ist der Extrovertierte. Je lauter es in der Halle ist und je mehr die gegnerischen Fans pfeifen, desto wohler fühlt er sich. Er feuert an, gestikuliert, hadert und pusht sich so zu Höchstleistungen. Für Sigurdsson bedeutet das, jeder Spielsituation gewachsen zu sein. „Ich weiß, glaube ich, am besten, was ich an Silvio habe“, hatte Sigurdsson nach der EM-Ausbootung gesagt. Und der Isländer war überzeugt: „Er wird stärker zurückkommen.“ Genau das hat Heinevetter getan. (mit dpa/sid/SZ)

Tipp: Das Spiel gegen Kroatien wird ab 17.45 Uhr auf der Seite www.handball.dkb.de übertragen.

