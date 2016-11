Die negative Seite der Pause Bei Dynamo Dresden läuft es eigentlich rund. Doch vor allem die zweite Woche der Länderspielpause macht Trainer Uwe Neuhaus Sorgen – seine Bilanz gegen den kommenden Gegner dagegen nicht.

Zwei, die sich gut verstehen: Kapitän Marco Hartmann und Trainer Uwe Neuhaus. © Robert Michael

Eigentlich hatte sich Uwe Neuhaus über die Länderspielpause nach dem überzeugenden Sieg in Düsseldorf gefreut. Allerdings nur bis zum Freitag vergangener Woche. „Bis dahin fiel mein Fazit positiv aus“, sagte der 56-Jährige zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Denn seither hatte der Dynamo-Trainer zwei schlechte Nachrichten zu verkraften.

Nachdem sich Marvin Stefaniak im Testspiel gegen den Berliner AK einen Muskelfaserriss zuzog und für einige Wochen ausfällt, machten sich im Laufe der Woche auch noch bei Giuliano Modica Spätfolgen aus dem Düsseldorf-Spiel bemerkbar. „Mokki hat dort einen Schlag abbekommen, das Hämatom war aber eigentlich schon wieder weg. Im Training ist es aber wieder zurückgekommen“, berichtete Neuhaus.

Als Kandidaten für den Platz neben Innenverteidiger Florian Ballas benannte der Coach neben Jannik Müller noch Marco Hartmann, Manuel Konrad und Noah Awassi. Bei Letzterem sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, „dass wir ihn zumindest in den Kader nehmen“. Ansonsten seien aber wenige Veränderungen im Vergleich zum Spiel am Rhein zu erwarten.

Angesprochen auf seine mit zwei Unentschieden und sieben Niederlagen negative persönliche Bilanz gegen die Mittelfranken, äußerte sich Neuhaus entspannt. „Ich glaube nicht, dass das in der Mannschaft ein Thema ist. Es betrifft sie ja nicht.“ Außerdem hätten seine Spieler ja bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach den Beweis erbracht, dass sie negative Serien auch zu beenden wissen.

„Ich glaube auch, dass uns Fürth sein Spiel aufdrücken wollen wird“, erstickte Neuhaus auch die erneute Nachfrage zur verbesserungswürdigen Bilanz gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte im Keim. Zumal Fürth viel mehr Potenzial habe, als es die Tabelle derzeit hergebe. „Vor der Saison hätte sie dort unten auch niemand erwartet“, pflichtete Mannschaftskapitän Marco Hartmann seinem Chef bei.

Der machte auch einen weiteren Grund dafür aus, dass die ambitionierten Fürther trotz eines guten Saisonstarts nicht im Plan liegen. „Die Unruhe im Umfeld, die allgemein zu schnell aufkommt, wenn es mal drei Partien lang nicht so gut läuft, hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass es dort zuletzt eher schwierig lief.“

Mit dem Sieg im Pokal und im Heimspiel gegen Bochum, sowie der Erkenntnis, dass die Niederlage in Kaiserslautern einer falschen Taktik geschuldet war, hätte das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck aber „wohl wieder auf den richtigen Weg gefunden“.

Doch trotz der Ausfälle und des positiven Trends beim Gegner fordert Neuhaus von seinen Spielern, „die Ausfälle zu kompensieren und alles dafür zu geben, die drei Punkte einzufahren“. Davon lenkt auch die Nachricht eines Angebots aus England für Marco Hartmann ab.

Der 28-Jährige erklärte dazu, „dass die Gespräche mit Dynamo so laufen, wie man sich das als Spieler nur wünschen kann“. Er sei in einer Position als Spieler, wie noch nie in seiner Karriere. Aber die Konzentration liege voll auf der SGD und den anstehenden Aufgaben.

Wann es eine Entscheidung geben könnte, ließ der gebürtige Leinefeldener aber offen. Nur soviel: „Ich habe meine Verträge bislang immer erst im April oder Mai unterschrieben.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Teixeira, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller – Hartmann – Berko, Lambertz, Hauptmann, Gogia - Kutschke.

