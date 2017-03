„Die Nazi-Zeit würde ich gern tilgen“ Nach vier Jahren Arbeit stellt der Gröditzer Ortshistoriker seine neue Chronik vor. Die hält einige Überraschungen bereit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Paul Namyslik ist 1935 geboren und widmet sich seit zwei Jahrzehnten intensiv der Gröditzer Stadtgeschichte. In den Händen hält er sein drittes und nach eigenem Bekunden letztes Buch: die neue Gröditzer Chronik, die bis Ende 2016 reicht. © Sebastian Schultz Paul Namyslik ist 1935 geboren und widmet sich seit zwei Jahrzehnten intensiv der Gröditzer Stadtgeschichte. In den Händen hält er sein drittes und nach eigenem Bekunden letztes Buch: die neue Gröditzer Chronik, die bis Ende 2016 reicht.

In der neuen Gröditzer Chronik sind zahlreiche Abbildungen aus dem „alten Gröditz“, wie der Blick in die einstige Dorf- und heutige Hauptstraße, zu sehen.

Pünktlich zum Stadtjubiläum ist die neue Gröditzer Stadtchronik fertig. Knapp 280 Seiten rufen mit vielen Fotos, Abbildungen und Postkarten die wichtigsten Ereignisse der Stadtgeschichte in Erinnerung. Am Donnerstag stellt Stadtchronist Paul Namyslik sein Buch der Öffentlichkeit vor. Die SZ hat ihn zuvor getroffen.

Herr Namyslik, wieso sollte jeder Gröditzer eine Ortschronik daheim haben?

Weil es ein Nachschlagewerk über die Ereignisse des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt ist. Jeder kann sich damit ein Bild machen, was hier in 800 Jahren abgelaufen ist und was besonders war. Nicht jeder wird so viel über die Stadt wissen. Ich erhoffe mir übrigens auch, dass die Chronik auf Wanderschaft zu Kindern und Enkeln geht, die die Stadt verlassen haben. Damit die sehen, wie sich Gröditz entwickelt hat. Vielleicht bewegt das den einen oder anderen ja, zurückzukommen.

Als langjähriger Stadtchronist sind Sie mit der Gröditzer Geschichte bestens vertraut. Haben Sie bei der Arbeit an dem Buch etwas Neues über Ihre Stadt lernen können?

Oh, es gab einiges, was ich nicht wusste. Zum Beispiel, dass das erste Konsum-Geschäft sich in der Marktstraße befand. Davon habe ich auch ein Bild bekommen, das jetzt in der Chronik enthalten ist. Dass 1957 Pferde vom Bauernhof Drobisch in einem Teich ersoffen sind, wusste ich, aber erst durch die Recherchen für die Chronik bin ich an ein Foto davon gekommen.

Haben Sie so etwas wie ein Lieblingskapitel in 800 Jahren Gröditz?

An und für sich nicht. Aber es gibt zwei Kapitel, die auf mich besonders wirken: die Nazi-Zeit und die Phase nach der Wende.

Warum diese?

Die Nazi-Zeit, weil es sehr emotional für mich ist, was da mit Menschen gemacht wurde. Mit Andersdenkenden oder auch Kriegsgefangenen. Ich war zwar damals noch nicht Gröditzer, habe aber als Zehnjähriger doch schon einiges bewusst erlebt. Wir haben damals auf der Flucht zum Beispiel Todeszüge aus den KZs gesehen.

Und was macht die Nachwende-Zeit bemerkenswert?

Damals haben in Gröditz viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, vieles wurde abgewickelt und abgerissen. Aber es hat sich auch etwas Neues entwickelt. Bemerkenswert finde ich, dass in der Folge Gröditz schöner, attraktiver geworden ist und lebenswerter.

Wenn Sie in die Geschichte blicken, worauf können die Gröditzer stolz sein?

Für mich ist das diese Aufbruchstimmung, die nach der Wende geherrscht hat. Ich erinnere an die Aktion „Gröditz soll schöner werden“ von Siegfried Richter, der Geld bereitgestellt hat, um die Leute zu animieren, ihre Häuser zu sanieren. Da haben sich mehr als 400 Leute angeschlossen. Das muss man anerkennen und genauso die Großzügigkeit von Herrn Richter.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen Teil der Ortsgeschichte ungeschehen machen zu können, welcher wäre das?

Wenn ich eins tilgen könnte, dann wär’s die Nazi-Zeit. Die hat so viel Leid über die Menschheit gebracht, dass ich sie gern verschwinden lassen würde.

Die Chronik ist Ihr drittes Buch. Wann kommt das vierte?

Ich werde weiter Ortschronist bleiben und arbeite auch noch an der 800-Jahr-Feier mit. Aber noch ein Buch schreibe ich nicht.

Es fragte: Eric Weser.

Die Buchpräsentation findet Donnerstag, 16. März, um 18.30 Uhr im Foyer der Kulturstätte Wolf, Reppiser Straße, statt. Der Eintritt ist frei. Das Buch kostet 25 Euro und ist vor Ort, danach in Bibliothek und Rathaus erhältlich.

