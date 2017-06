Die Natur übernimmt Die Gartenanlage am Wäldchen ist Ende 2012 aufgelöst worden. Die Beräumung ist aber jetzt erst abgeschlossen.

Die ehemalige Gartenanlage am Stadtwäldchen in Hartha von oben. Die Lauben, die rechts am Waldrand zu sehen sind, wurden in dieser Woche entsorgt. Die Natur holt sich das Gelände zurück. Ein Teil der ehemaligen Fläche ist schon zugewachsen. © Dietmar Thomas Die ehemalige Gartenanlage am Stadtwäldchen in Hartha von oben. Die Lauben, die rechts am Waldrand zu sehen sind, wurden in dieser Woche entsorgt. Die Natur holt sich das Gelände zurück. Ein Teil der ehemaligen Fläche ist schon zugewachsen.

Die ehemaligen Besitzer hatten offenbar kein Interesse daran, ihr Eigentum aus den Lauben mitzunehmen.

Mitarbeiter der Firma Dähne haben in dieser Woche vier Lauben abgerissen und ebenso wie den darin abgelagerten Müll entsorgt.

Der Rückbau der Gartenanlage am Wäldchen in Hartha geht offenbar dem Ende entgegen. In dieser Woche haben Mitarbeiter der Firma Dähne vier Gartenlauben abgerissen und entsorgt. „Wir haben außerdem Materialien, die aufwendig zu entsorgen sind, wie zum Beispiel Dachpappe oder wild abgelagerten Müll, entfernt“, so Firmenchef Klaus Dähne.

„Im Mai hat es mit dem Kreisverband der Kleingärtner einen Termin gegeben, in dem die weitere Vorgehensweise besprochen wurde“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Die Frist für die Beräumung wurde bis Ende 2017 verlängert. Dann erfolge die Abnahme vor Ort. Alle Beteiligten seien sich einig, dass die Übergabe der Pachtflächen vertragsgemäß in einem ordnungsgemäßen Zustand erfolgen wird, so Fischer.

Der Pächter habe hier die Verantwortung und die Nachweispflicht, dass alles ordnungsgemäß abgebaut worden ist, so Bauamtsleiter Fischer. Stehenbleiben können die Bäume und Sträucher. Die Fläche soll laut Fischer in Grünland und für Ersatzpflanzungen verwendet werden, also der Natur überlassen werden.

Für die Kosten der Beräumung – etwa 10 000 Euro – kommt der Kreisverband der Kleingärtner auf. „Die Finanzierung erfolgt aus den Rücklagen des Verbandes“, sagte dessen Vorsitzender Christian Werner. Er findet es schade, dass die Gemeinschaft für das Fehlverhalten Einzelner gerade stehen muss. „Die Anzeigen die wir gestellt haben, sind erfolglos gewesen. Die Beschuldigten haben es dennoch nicht für nötig erachtet, sich zu melden“, so Werner.

Die Auflösung des Gartenvereins war bereits im Jahr 2012 beschlossen worden, weil es nicht mehr genügend Pächter gab und sich keine neuen gefunden haben. Aus Sicht von Christian Werner war diese Entwicklung abzusehen. Die Gartengruppe hatte Interessenten nicht viel zu bieten. Es gab keinen Strom- und Wasseranschluss. Außerdem lag ein Teil der Gärten im Schatten des Stadtwäldchens. „Richtig betrachtet hatte die Anlage keine Perspektive“, so Werner.

Zwei Kleingärtner im unteren Bereich der ehemaligen Gartenanlage, die nicht aufgeben wollen, haben mit der Stadt einen gesonderten Mietvertrag abgeschlossen. „Es wird aber keine weiteren Ausnahmen geben. Hier handelt es sich um Altbestand, durch den es keine größeren Beeinträchtigungen gibt“, so Fischer.

