Die Narren sind wieder los Am 11.11. ist die fünfte Jahreszeit eröffnet worden. Diesmal wird auch ein Jahrestag gefeiert.

Zum Schreien komisch: Ronny Walter spielt vorm Döbelner Rathaus den Liliput. Die Arme gehören aber zu Stephanie Jahn. Die Nummer haben die beiden schon vor einigen Jahren gezeigt. Zur Feier des 40. Jahrestages holt der Limmritzer Faschingsclub wieder einige der alten Nummern aus der Rumpelkammer.

In Waldheim übergibt Steffen Ernst Rathausschlüssel und Stadtkasse an Uwe Kuhnert vom Spindelfaschingsclub und Ralph Gühne vom Karnevalsklub Reinsdorf.

Der Carneval Club Leisnig schunkelt sich vor dem Rathaus für die närrische Saison wahr. Narren, Saalpolizei und Funken gehören dazu.

Matthias Friedrich, Präsident des Limmritzer Faschingsclubs, und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer versuchen vor dem Rathaus die Kommunikation in Reimform. Lyrisch angehaucht erzählt Friedrich, dass der LFC 40 Jahre alt wird und Egerer reimt zurück, dass der Verein auch ein Geschenk erhält: Die Stadt kommt den Narren bei der Miete fürs Volkshaus entgegen. Dort steigt im Februar die große Karnevalssause, von der die Döbelner am 11.11. um 11.11 Uhr zumindest schon mal eine Kostprobe gekommen.

Vizepräsident Ronny Walter macht auf der Rathaustreppe den Einheizer. „Bürgermeister ist ein geiler Job, da kann man Frauen haben ohne Ende“, ruft er ins Mikro. Egerer schunkelte gerade mit den Damen der Funkengarde, die auch den Nachwuchs dabei haben: Richard, acht Monate alt, sitzt dick eingemummelt im Kinderwagen und scheint vom Getümmel nicht sehr beeindruckt. Fabian, acht Monate, und Tessa, zweieinhalb Wochen, verschlafen den Karnevalsauftakt ganz. In ein paar Jahren werden sie sich wahrscheinlich krümmen vor Lachen über die Nummer „Lilliput“ von die Stephanie Jahn und Ronny Walter. „Die hatten wir vor einigen Jahren schon mal im Programm“, sagte Walter. Zum Jahrestag wird der Club auch alte Nummern hervorholen. „40 Jahre sind der Hammer, der LFC kramt in der Rumpelkammer“, lautet das Motto. Am 25. Februar gibt es die Hauptveranstaltung, eine Woche später die Festveranstaltung zum Jahrestag.

In Waldheim taucht Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) zwei Minuten vor 11.11 Uhr im Foyer des Rathauses auf. Abordnungen des Karnevalklubs Reinsdorf (KKR) und des Spindelfaschingsclubs (SFC) Waldheim-Hartha empfangen den Rathauschef mit Musik und lautem Jubel. Auch Kinder der Kita Tierhäuschen und einige Waldheimer haben sich eingefunden. „Ich habe gestaunt, wie schnell die Zeit seit meiner ersten Schlüsselübergabe vor einem Jahr vergangen ist“, sagt Ernst. Ob er den Schlüssel zum Rathaus denn freiwillig herausrücken wolle, fragen die beiden Präsidenten Uwe „Kuno“ Kuhnert (SFC) und Ralph Gühne (KKR). Der Bürgermeister ziert sich nicht großartig. Die Geldkassette, die er unter den Arm geklemmt hat, öffnet er freiwillig. „Ich habe bei jeder Rechnung, die wir gestellt haben, zwei Cent draufgeschlagen“, sagt Ernst und schüttet einen ganzen Haufen Zwei-Cent-Münzen auf den Boden. Gleich stürzen sich die anwesenden Kinder darauf, um sie einzusammeln.

Nach dem Empfang des Schlüssels geben die beiden Präsidenten die jeweiligen Mottos bekannt. Der SFC startet in seine 44. Saison, in der es gruselig zugehen soll. „Dunkle Gestalten überall, der SFC lädt zum Gespensterball“, gibt Präsident Kuno bekannt. Die Reinsdorfer Karnevalisten gehen in ihre 31. Saison. „Der KKR ist außer Rand und Band und tummelt sich im Fernseherland“, heißt das Motto. Schon am Sonnabend gibt es für beide Vereine etwas zu feiern. Der SFC lädt in die Waldheimer Schelle zur Auftaktveranstaltung, der KKR richtet im Gasthof Hoyersdorf die 3. Hoyersdorfer Wies’n aus.

In Leisnig vor dem Rathaus schunkelt sich der Carneval Club warm. Die Narren nehmen Bürgermeister Tobias Goth die Rathausschlüssel ab. Präsident Jürgen Hermsdorf verkündet das Motto: „Bauer sucht, die Frauen warten – CCL im Schrebergarten“. Neben dem alten Prinzenpaar Kathi und Wolfgang Endrejat schunkelt auch das neue mit: Gitta und René Dehmelt erheben in dieser Saison Anspruch auf den närrischen Thron.

