Die Narren sind los

Tolle Stimmung bei den Faschingspartys in der Region. © Andreas Weihs

Dieses Wochenende ist das wichtigste für alle Faschingsfreunde. Erst gab es die Weiberfastnacht und am Sonnabend und Sonntag steigen Umzüge und Partys. Also heißt es: Ein lustiges Kostüm anziehen und dann nichts wie los. Schließlich ist Aschermittwoch alles wieder vorbei. Wir haben eine kleine Zusammenstellung der Höhepunkte in der Region.

zur Startseite