Die Narren sind los!

In Wambula – das närrische Volk hat mit viel Spaß wieder das Rathaus übernommen.

Auch in Rabu versammeln sich die Narren.

Der Karnevalsverein CKC beim Faschingsauftakt vor dem Coswiger Rathaus.

Würmer, Spinnen, Kakerlaken und Mäuse haben sich über den Bürgermeister hergemacht. Es scheint die gerechte Strafe dafür zu sein, dass die Gemeindekasse – mal wieder – leer war, als er sie gestern dem Weinböhlaer Karnevalsverein übergab. Der startete unter dem Motto „Wer in Weinböhla was auf sich hält, kommt in Wambulas Unterwelt“ in die Saison. Zu den düsteren Gestalten der Unterwelt gehört allerlei Getier genauso wie die Mafiosi, die den Bürgermeister auf seiner Flucht stoppten. Für ihre 48. Saison haben die Narren auch wieder den Rathausschlüssel bekommen. Siegfried Zenker überreichte ein Exemplar an das neue Prinzenpaar, Prinz Holger und Prinzessin Romy sowie den kleinen Ersatzschlüssel an das Kinderprinzenpaar Bela I. mit seiner Paulin.

„Ihr könnt jetzt alle reinkommen und Eure Wünsche äußern. Wir werden sie nach Stand der Kasse erfüllen. Und wir versprechen, am Ende der Saison sind alle Kassen leer“, kündigten die Karnevalisten an. Bis zum Aschermittwoch haben sie jetzt das Kommando im Rathaus. Um den Winterdienst wollen sie sich trotzdem nicht kümmern. Stattdessen soll der Bürgermeister mit einer Schippe ausgestattet werden. Der hat ja jetzt Freizeit. „Du kannst Dich zurücklehnen. Wir übernehmen jetzt“, sagte Lutz Herklotz vom Elferrat.

Am heutigen Sonnabend geht es mit der großen Prunksitzung weiter. Die findet erstmals seit Jahren wieder im Zentralgasthof statt. In den vergangenen Jahren waren die Faschingsfeiern immer in der Tennishalle im Waldhotel. „Die war zwar abgelegen, aber für uns ideal“, sagt Lutz Herklotz. Nun wird aus dem Hotel eine Seniorenresidenz und der Karnevalsverein musste sich nach einem neuen Ort umschauen. Nachdem der Saal des Zentralers in der Vergangenheit zu teuer war, sei man ihnen nun finanziell etwas entgegengekommen. 250 Gäste werden heute erwartet. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Am 26. November steigt dann der Jugendfasching in der Tenne.

Am Abend haben sich auch die Coswiger Karnevalisten den Rathausschlüssel geschnappt. Und auch sie feiern ihre 38. Saison unter dem Motto „Manege frei - Mitten drin, statt nur dabei!” an einem neuen Ort. Um 18.30 Uhr öffnen sich heute die Türen der Adlerbrauerei am Ravensburger Platz. Die Faschingsparty beginnt um 19.11 Uhr.

Gefeiert wurde pünktlich um 11.11 Uhr natürlich wie jedes Jahr auch in der Faschingshochburg Radeburg. Schließlich konnten die Karnevalisten dort bereits ihre 60. Saison eröffnen. Nach der Krönung des Kinderprinzenpaares Louisa II. und Oskar I. wurde auf dem ausverkauften Hirsch am Abend dann auch das Geheimnis um das große Prinzenpaar gelüftet.

