Die Narren regieren in Dipps Die fünfte Jahreszeit hat auch im Osterzgebirge offiziell begonnen. Oberbürgermeister Jens Peter hat den Rathausschlüssel übergeben.

Dippoldiswalde. Die närrische Saison ist eröffnet. In Dippoldiswalde, Geising und Pretzschendorf haben die Narren die Rathausschlüssel übernommen. In Dipps hatte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) ihnen vorher zwei Aufgaben gestellt. Sie mussten eine Runde in Dreierski auf dem Marktplatz zurücklegen und Bälle aufsammeln, die Frau Holle aus dem Rathausfenster hatte schneien lassen.

