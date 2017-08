Die Narben bleiben Ein neuer Spezialist des Uniklinikums versorgt die Brandwunden eines jungen Paares. Ihr Besitz aber ist verloren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Professor Adrian Dragu behandelt die Brandwunden von Roberto Lehmann (li.). Auch seine Freundin Sara Wiedemann hat Verbrennungen an den Unterschenkeln. © Christian Juppe Professor Adrian Dragu behandelt die Brandwunden von Roberto Lehmann (li.). Auch seine Freundin Sara Wiedemann hat Verbrennungen an den Unterschenkeln.

In der Gerokstraße 26 loderten die Flammen aus der Wohnstube über den Balkon nach oben. Die Brandursache ist weiter unklar. Fotos: Juppe/ Halkasch

Der 4. August klingt mit einem lauen Sommerabend aus. Sara Wiedemann und ihr Freund Roberto Lehmann stehen gerade in der gemeinsamen Küche, als die 21-Jährige eine Melone aufschneidet. Danach will das Paar noch etwas fernsehen. Doch plötzlich brennt die angrenzende Wohnstube lichterloh. Der 27-jährige Roberto reagiert geistesgegenwärtig und rennt durch die Flammen in Richtung Flur. Seine kurze Hose, die Feuer gefangen hat, reißt er sich herunter, bevor er ins Kinderzimmer stürmt und seinen knapp zweijährigen Sohn Lennox aus dem Bett zerrt. Sara Wiedemann dagegen steht offenbar unter Schock. „Roberto hat mich mehrmals angeschrien, dass ich auch durchs Feuer springen soll“, sagt sie.

Dass sie nur kurze Hosen trägt, ist am Ende ihr Glück. Die junge Mutter erleidet zwar Brandwunden an den Unterschenkeln, die später bei mehreren Operationen versorgt werden müssen. Doch hätte sie lange Hosen getragen, wären die Verletzungen vermutlich noch deutlich schwerer ausgefallen. „Wenn brennende Textilien direkt mit der Haut in Kontakt kommen und verschmelzen, zerstört das die Haut noch stärker“, sagt Professor Adrian Dragu vom Uniklinikum. Seit dem 1. Juli hat er die Professur für interdisziplinäre Plastische und Handchirurgie der Hochschulmedizin Dresden inne. Als Spezialist für schwerste Handverletzungen sowie Verbrennungen hat er das Paar versorgt. Zunächst waren die beiden nur ambulant in Behandlung. „Dann haben sich aber riesige gelbe Blasen auf der Haut gebildet“, sagt Sara Wiedemann. Unter Vollnarkose wurden diese Blasen beseitigt und die Wunden gereinigt. Bei Ricardo Lehmann waren die Verbrennungen an zehn Prozent des Körpers am Ende doch so stark, dass Hauttransplantationen nötig wurden.

Dafür hat Professor Dragu Hautstücke, die nur zwei Zehntel Millimeter dünn sind, mit einem Präzisionsgerät aus dem gesunden Oberschenkel geschnitten. Diese werden mit einem weiteren Gerät in ein Gittermuster verwandelt um somit mehr Fläche zu gewinnen und schließlich auf die offenen Wundstellen genäht. Nun hat Ricardo Lehmann ein solches Gittermuster am rechten Oberarm und linken Unterschenkel. Sowohl er als auch seine Freundin müssen die Wunden mehrmals täglich mit Wund- und Heilsalbe eincremen. Wenn sie es vergessen, spannt die Haut, fängt an einzureißen und zu schmerzen.

Elf Tage hat sich das Paar ein Zimmer im Uniklinikum geteilt. Dass sie direkt hier versorgt werden konnten, ist auch Glück. Bis zu der Berufung von Adrian Dragu gab es in Dresden keinen vergleichbaren Spezialisten seines Fachgebiets. Patienten mit derartigen Verbrennungen oder abgetrennten Fingern, wie sie mitunter bei Arbeitsunfällen vorkommen, mussten bisher schnellstens ins Leipziger St. Georg-Krankenhaus geflogen werden. Dort hat Dragu bisher gearbeitet. Der Chirurg operiert oft kleinste Gefäße mit Fäden, die dünner als ein Menschenhaar sind.

Sara Wiedemann und Roberto Lehmann sind indes auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Ihre ausgebrannte Drei-Raum-Wohnung in der Gerokstraße ist derzeit unbewohnbar. Hierhin zurück wollen sie aber ohnehin nicht mehr. Vergangene Woche haben Arbeiter die letzten verkohlten Möbelstücke aus der Wohnung geräumt und die rußschwarzen Tapetenreste von den Wänden gekratzt. Auch drei Wochen nach dem Brand dominiert der typische, schwere Geruch noch die Luft, selbst vor dem Eingang des Zehngeschossers. In der obersten Etage ist das Paar vor rund zwei Jahren zusammengezogen. 80 Quadratmeter, eine Wohnstube mit Balkon, Küche, Bad, Kinderzimmer und Schlafzimmer. Von der Einrichtung oder persönlichen Gegenständen ist ihnen nichts geblieben. „Erinnerungen an meine alten Brieffreundschaften, die Abschlüsse oder Geschenke von Ausbildern. Alles weg“, sagt Roberto Lehmann, der als Koch arbeitet.

Immer noch unklar ist, was genau den Brand ausgelöst hat. Das Paar hat an besagtem Freitag vorher Geräusche im Stromkasten gehört und glaubt an Fehler in der Elektrik. Die Polizei hatte in einer ersten Meldung von einer Verpuffung gesprochen. Eine Polizeisprecherin will aus ermittlungstechnischen Gründen darüber hinaus keine weiteren Angaben machen. Sara Wiedemann und Roberto Lehmann leben derzeit in der Wohnung einer Freundin und konzentrieren sich ganz auf ihren Sohn Lennox. Er blieb bei dem Brand unverletzt.

