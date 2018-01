Die nächsten Umleitungen kommen bestimmt Wie viele Straßen dieses Jahr saniert werden, hängt vom Haushalt der Stadt ab. Zumindest zwei sind aber fast sicher.

Die Arbeiten hinter der Post sind abgeschlossen. Dieses Jahr soll es zwischen Post und Frauenkirche sowie vor der Bäckerei Dreißig weitergehen. Die Finanzierung ist gesichert, es fehlt nur noch der Baubeschluss. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Die gute Nachricht zuerst: Nach jetzigem Stand der Dinge könnte 2018 für Autofahrer im Stadtgebiet deutlich entspannter ablaufen als die Vorjahre. Andererseits sind aber auch einige Baustellen in Vorbereitung, bei denen noch nicht sicher ist, wann sie starten. Es bleibt also spannend. Die SZ gibt einen ersten Überblick, womit in diesem Jahr zu rechnen ist.

Welche Straßenbaustellen werden ganz sicher dieses Jahr kommen?

Sicher ist nach Aussage des städtischen Bauamtsleiters Torsten Tschage noch gar nichts. Allerdings gibt es zumindest zwei Vorhaben, bei denen die Finanzierung gesichert ist und nur noch der Baubeschluss des Stadtrates fehlt. Das betrifft den nächsten Bauabschnitt am Postplatz, wo es möglichst schon im Februar losgehen soll, und die Bahnhofstraße, die ab März zwischen Salomon- und Krölstraße grundhaft ausgebaut werden soll. Bei Letzterer hat die Ausschreibung aber Kostenerhöhungen von über zehn Prozent gebracht. „Hier arbeiten wir an der Finanzierung“, sagt Tschage. Der Stadtrat muss diese am Ende bestätigen, voraussichtlich in der Februar-Sitzung. Vorher kann Tschage nichts Konkretes sagen. Klar ist allerdings: Sowohl am Postplatz als auch in der Bahnhofstraße wird unter Vollsperrung gebaut. Die Umleitungsstrecken stehen derzeit noch nicht fest.

Wo plant die Stadt noch weitere Straßenbaustellen?

Vier Baustellen sind zwar geplant, ihre Umsetzung aber ist vom Haushalt abhängig, „Zurzeit haben wir eine Haushaltsbewirtschaftung mit Sperrverfügung“, erinnert Tschage. Diese vier Baustellen könnten deshalb letztlich scheitern. Zwei sind relativ preiswert und die Finanzierung ist eigentlich gesichert: Bei der Fahrstraße zur Landeskrone ist die Fahrbahnerneuerung für Mai bis Juli geplant, das kostet 270 000 Euro. Die Fahrradbrücke über das Klingewalder Wasser soll im Mai/Juni für 40 000 Euro erneuert werden. Noch nicht gesichert ist die Finanzierung bei den zwei größeren Baustellen Rothenburger Straße und Reichertstraße. Deshalb steht noch kein Bautermin fest. Klar ist aber: Es geht nur unter Vollsperrung, sodass Autofahrer Umleitungen in Kauf nehmen müssen. Bei der Rothenburger Straße soll zunächst der Abschnitt Schlesische Straße bis Birkenallee für 869 000 Euro grundhaft ausgebaut werden. Der Abschnitt Birkenallee bis Abzweig Klingewalde folgt in einem der nächsten Jahre. In der Reichertstraße geht es um den grundhaften Ausbau zwischen Büchtemann- und Melanchthonstraße für 520 000 Euro. Sowohl für den ersten Teil der Rothenburger- als auch für die Reichertstraße liegen die Genehmigungen vor. Fördermittel müssen aber noch beantragt werden.

Sind die Straßenbauten am Berzdorfer See auch gefährdet?

Die neue Erschließungsstraße zum Nordstrand kommt auf jeden Fall. Hier baut die LMBV, sie hat auch schon begonnen, die Stadt muss nur einen relativ kleinen Eigenanteil beisteuern. Die Arbeiten sollen bis zum dritten Quartal dauern. Anders sieht es bei der Wegeanbindung vom Bahnhof Hagenwerder zum Hafen aus. Zwar ist die Finanzierung gesichert, aber der Bau ist letztlich vom Haushalt abhängig. Die Ausschreibung wird gerade vorbereitet, durchgeführt wird der Bau durch die LMBV.

Waren nicht eigentlich auch noch ganz andere Straßen geplant?

Ja, vier weitere, aber alle vier hat die Stadt bereits auf später verschoben: Struvestraße und Blockhausbrücke sind im Finanzplan für 2019 enthalten, die Jochmannstraße im Finanzplan für 2020. Bei der Friedersdorfer Straße geht es um die Stützmauer einerseits, die grundlegende Sanierung andererseits. „Planung und Grunderwerb sind für 2018 vorgesehen, die Baumaßnahme aber erst für die Folgejahre“, erklärt Tschage.

Was haben Landkreis, Freistaat und Stadtwerke dieses Jahr in Görlitz vor?

Sowohl der Landkreis als auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wollen nach eigenen Angaben dieses Jahr keine Straßenbaustellen in Görlitz fortsetzen oder neu beginnen. Bei den Stadtwerken ist derzeit noch alles völlig offen: „Da wir uns aktuell in der Planungsphase befinden, können wir leider noch keine konkreten Informationen geben“, sagt Sprecherin Belinda Brüchner. Erst wenn sich der Bauplan verdichtet und endgültig ist, könne sie mehr sagen – voraussichtlich im April. „Die jüngst angeordnete vorläufige Haushaltsführung bei der Stadt hat maßgeblichen Einfluss auf unsere Baumaßnahmen“, erklärt die Sprecherin.

