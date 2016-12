Die nächsten Schritte zum Bürgerhaus Das Haus ist gefunden. Erstes Fördergeld steht in Aussicht. Nun sind ein Pachtvertrag und einige Umbauten nötig.

Im Oktober besichtigte der Stadtrat das neue Bürgerhaus. © Dietmar Thomas

Bis Jahresende sollten die Modalitäten geklärt sein, wie die Roßweiner in absehbarer Zeit zu einem Bürgerhaus kommen. Das soll Anlaufstelle für Gruppen aller Art, für Ratsuchende, Kunst, Info-Veranstaltungen, Weiterbildungen und vieles mehr sein. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hofft, dass er den Einwohnern all das ab 2018 bieten kann. Dafür sollen Anfang nächsten Jahres weitere Voraussetzungen geschaffen werden.

Lindner spricht von einem Erbbaupachtvertrag. Der muss zwischen Kommune und der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde abgeschlossen werden. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Hauses, kann sich die Bewirtschaftung bei vergleichsweise geringer Auslastung aber allein nicht mehr leisten. Ist die Erbbaupacht besiegelt, will sich die Kommune um weiteres Fördergeld kümmern. „Damit könnten wir Glück haben, weil sich das Objekt im Sanierungsgebiet befindet“, so der Bürgermeister. Zuerst müsse das rund 80 Jahre alte Gebäude ein neues Dach bekommen. Auch die Erneuerung der Fenster – im Saal sind die mehrere Meter hoch – steht ganz oben auf der Liste.

Des Weiteren ist geplant, im Eingangsbereich behindertengerechte Sanitäranlagen zu schaffen. Dort soll eine Toilette eingebaut werden, die Rollstuhlfahrer auch außerhalb von Veranstaltungen im Bürgerhaus nutzen können. Bislang haben sie es im Stadtgebiet schwer, ihre Notdurft zu verrichten, wenn sie unterwegs sind. Denn auch die Toiletten im Rathaus sind für Rollstuhlfahrer nicht ausgelegt. In diesem Zuge wird der Mieter der Wohnung im Obergeschoss einen separaten Zugang erhalten. Ansonsten waren sich die Mitglieder des Zukunftsworkshops und Pfarrer Heiko Jadatz einig, dass das Gebäude vom Grundsatz her so erhalten werden soll, wie es ist, sich die Nutzer an das Haus anpassen sollten – und nicht umgekehrt.

Eigentlich werden schon viele Ansprüche erfüllt. Es gibt einen Raum, in dem bequem mehr als 100 Leute Platz finden. Der verfügt über eine Bühne und könnte durch eine Glasfront zum Garten hin noch heller und freundlicher gestaltet werden. Nebenan befindet sich ein kleinerer Raum, in dem derzeit noch manchmal der Kirchenvorstand tagt. Der Bereich davor wird als Garderobe genutzt. Außerdem gibt es noch eine kleine Bibliothek, eine Küche und Sanitäranlagen aus der Zeit des Hausbaus.

Die baulichen Änderungen und Modernisierungen sollten nach den Vorstellungen des Rathauschefs im nächsten Jahr über die Bühne gebracht werden. In dieser Zeit sollte sich ein Verein gründen, der dann als Betreiber des Bürgerhauses auftritt. Lindner kann sich gut vorstellen, dass sich in diesem Verein diejenigen engagieren, die bisher die Umfrage zum Bürgerhaus initiiert und durchgeführt, ausgewertet und sich an der Konzeptarbeit beteiligt haben. Weitere Mitstreiter zu finden, sollte nicht unmöglich sein. Einige Roßweiner hatten schon auf den Umfragezetteln ihre Hilfe in Aussicht gestellt.

Um das Personal, das das Bürgerhaus aufbaut, sorgt sich der Rathauschef nicht. Das Projekt gehört zu denen, die beim Programm „Förderung sozial benachteiligter Stadtteile“ berücksichtigt werden. Somit gibt es Geld für denjenigen, der zunächst das Bürgerhaus leitet. Wie sich die Finanzierung später gestaltet, dazu gibt es noch keine sicheren Angaben.

