Die nächsten drei Baustellen kommen An der Alleestraße, Zaußwitzer und Rostocker Straße soll der Asphalt ausgebessert werden.

Gleich drei Straßen in Riesa sollen in den nächsten Monaten saniert werden. Über die Vergabe entsprechender Bauaufträge wird der Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. Juni, beraten. Konkret sind Deckensanierungen in der Alleestraße, der Rostocker Straße sowie der Zaußwitzer Straße vorgesehen. Alle drei Vorhaben sollen bereits im Juli umgesetzt werden. Konkret betreffen die Bauarbeiten an der Alleestraße den Abschnitt etwa zwischen Rosenstraße und der Kreuzung Feldmühlenweg. Neben dem Asphaltoberbau sollen dabei auch die Straßenabläufe erneuert werden. An der Zaußwitzer Straße in Canitz soll der Asphalt zwischen der Einmündung An der Schmiede und der Brücke über die Döllnitz erneuert werden. Beide Straßenbereiche sind nach Angaben der Stadtverwaltung in einem schlechten Zustand, es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Ähnlich sieht es an der Rostocker Straße aus. Hier beinhalte die Sanierung „den Teilabschnitt zwischen der Lommatzscher Straße/Nossener Straße außerhalb des Knotenbereichs bis Pausitzer Straße/Leipziger Straße einschließlich des Knotenbereichs. Neben den Deckenarbeiten sollen dort auch die Lärmschutzwände im Bereich der Brücke über die frühere Bahnstrecke nach Nossen instand gesetzt werden. Zum einen soll der Holzschutz an den Wänden erneuert werden, zum anderen plant die Stadt, verschiedene Öffnungen in der Wand zu schließen. So solle ein durchweg wirksamer Lärmschutz gewährleistet werden. Für die Maßnahmen kalkuliert die Stadt mit Gesamtkosten von knapp 500 000 Euro. Alleine muss Riesa dieses Geld aber nicht aufbringen: Die Sanierung der Allee- und Rostocker Straße wird vom Freistaat Sachsen gefördert. (SZ/stl)

