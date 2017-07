Die nächste Straßensperrung Die Straße nach Demitz ist ab Montag für zwei Wochen dicht. Auch Busse müssen dann die Umleitung fahren.

Bisher lief es mit Ampelbetrieb auf der Brückenbaustelle in Schmölln. Ab Montag wird die Straße voll gesperrt. © Steffen Unger

Die Demitzer Straße in Schmölln wird ab Montag voraussichtlich bis zum 28. Juli voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an einer Brücke. Für den grundhaften Straßenausbau in diesem Bereich sowie zur Herstellung der Brückendeckschicht mache sich die Vollsperrung der Staatsstraße erforderlich, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit.

Die Umleitung führt über Bischofswerda und Wölkau – nicht nur für Pkws und Lkws. Auch die Busse der Bischofswerdaer Ringlinie 177 müssen diesen Umweg ab Montag fahren. Aus Richtung Tröbigau fahren die Busse ab Schmölln über Bischofswerda und Wölkau zur Demitzer Schule und von dort normal weiter nach Karlsdorf, informiert das Landratsamt. In der Gegenrichtung wird die gleiche Umleitungsstrecke gefahren. Die Haltestellen Neue Häuser in Schmölln sowie Altmühle und Viadukt in Demitz können in dieser Zeit nicht bedient werden. Wegen der Umleitung müssen Fahrgäste mit geringfügigen zeitlichen Abweichungen im Fahrplan rechnen, so die Kreisbehörde weiter.

Das Lasuv lässt auf der Demitzer Straße in Schmölln die Brücke über das Schwarzwasser instandsetzen. Die Bauarbeiten laufen bereits, bisher bei halbseitiger Sperrung. Es werden die Kappe einschließlich neuer Granitborde hergestellt, die Asphaltdeckschicht auf der Brücke sowie die Geländer erneuert. Die Baukosten in Höhe von rund 94 000 Euro werden durch den Freistaat Sachsen finanziert. (SZ)

