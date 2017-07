Die nächste Sperrung kommt Gefühlt wird schon überall in Riesa gebaut. Demnächst ist noch eine Straße dicht – allerdings an der Peripherie.

© Symbolfoto: dpa

Manch Autofahrer dürfte die Riesaer beneiden, die schon in den Urlaub abgereist sind – denn in der Stadt reiht sich in den Sommerferien gefühlt eine Baustelle an die andere. Mitte Juli kommt noch eine dazu: Laut Stadtverwaltung wird ab dem 17. Juli auch noch die Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang Nickritz und dem Abzweig Jahnishausen komplett gesperrt. Dort wird bis Ende Juli die Straßendecke erneuert. So lange wird eine Umleitung ausgeschildert.

Planmäßig begonnen haben mittlerweile zwei Baumaßnahmen, die deutlich größere Auswirkungen haben dürften: an der Alleestraße und an der Rostocker Straße. Die Alleestraße bleibt voraussichtlich bis zum 29. Juli dicht – zwischen der Hausnummer 24 und dem Feldmühlenweg. Die Rosenstraße wird für die Bauzeit zur Sackgasse. Die Zufahrt ist nur über die Merzdorfer Straße möglich. Auch dort wird die Straßendecke saniert. Eine Umleitung gilt dort ebenso wie an der Rostocker Straße, die ebenfalls bis zum 29. Juli dran ist.

Dort ist der Abschnitt zwischen Nossener Straße und Pausitzer Straße betroffen, einschließlich des Kreuzungsbereiches Pausitzer Straße. Außer der Fahrbahn wird an der Rostocker Straße auch noch eine Lärmschutzwand in Ordnung gebracht. – Gleichzeitig wird mittlerweile auch an der Zaußwitzer Straße in Canitz gebaut. Dort bleibt bis zum 23. Juli der Abschnitt zwischen An der Schmiede und der Döllnitzbrücke gesperrt. Wie fast überall steht auch dort die Erneuerung der Decke auf dem Programm. Es gilt eine Umleitung.

Am meisten von sich reden macht nach wie vor die Sperrung der Bahnhofstraße, für die auch jeder Bus eine Umleitung zum Riesaer Busbahnhof fahren muss. Laut Stadt ist der Bereich zwischen Am Birkenwäldchen und Parkplatz bis Ende August gesperrt. Derzeit ist dort auch die Auffahrt zur B 169 betroffen. Tatsächlich bleibt zumindest die Bahnhofstraße wohl eher bis Jahresende zu. Dafür kann allerdings die Stadtverwaltung wenig: Erst im Mai hatte der Freistaat 60 Millionen Euro zusätzlich für den Straßenbau bewilligt. Damit kann die Stadt endlich auch den noch gepflasterten Abschnitt der Bahnhofstraße erneuern, der bislang in kein Förderprogramm gepasst hatte. Weil die Ausschreibung für die Baumaßnahme erst danach losgehen konnte, verzögert sich der Bau der Fahrbahn. Zuvor verlegen dort – wie geplant – die Stadtwerke Riesa eine Erdgasleitung. Der Bahnhof bleibt so lange nur über die Friedrich-List-Straße erreichbar.

Längst bekannt sind die übrigen Sperrungen: Scheiderstraße (Abschnitt zwischen Engels- und Goethestraße, bis 26. August), Hafenstraße (zwischen Ebert- und Lauchhammerstraße und Ebertplatz 1-6, bis Ende Juli), Kirchstraße (zwischen Strehlaer und Steinstraße, bis Ende Oktober). Und die Grenzstraße/Lange Straße bleibt ohnehin bis Juni 2018 dicht. (SZ/csf)

