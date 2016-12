Die nächste Sperrung droht Gerade erst war die B 182 wieder für den Verkehr freigegeben worden. Doch bald kommt eine neue Umleitung.

Ein echter Flickenteppich: Die Lauchhammerstraße in Gröba war nach monatelangen Bauarbeiten gerade erst freigegeben worden. Autofahrer merken aber schnell, dass die Fahrbahn der Bundesstraße dadurch nicht besser geworden ist – eher im Gegenteil. © Eric Weser

Gewöhnlich freuen sich alle Beteiligten, wenn eine Straßenbaustelle fertig ist: die Anwohner, die Gewerbetreibenden, die Autofahrer. In Gröba an der Lauchhammerstraße kam noch etwas Verwunderung dazu: Die Fahrbahn der B 182 ist seit der Verkehrsfreigabe vor einer Woche schlechter als vorher. Dabei war die Lauchhammerstraße doch seit Juli Baustelle. Nun wird nicht nur im Internet geschimpft. Ralf Sommer schreibt auf der Facebook-Präsenz von SZ.Riesa „Lauchhammerflickenteppich. Tiefbau, Straßenbau, hin oder her. Das ist richtig schlecht.“ Robert Öhmichen findet gar, dass die Straße noch nie so uneben wie jetzt gewesen sei. „Die Flickschusterei ist echt schlimm. Hätten sie auch gleich wieder Pflaster verlegen können!“

Doch bei den jüngsten Arbeiten ging es gar nicht darum, den Zustand der Fahrbahn zu verbessern, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. „In den vergangenen Monaten wurden im Auftrag der Stadt die Hochwasserschäden am Abwassernetz beseitigt, dazu haben die Stadtwerke sinnvollerweise gleich ihre Leitungs-Neuverlegungen mit eingepasst.“ Dazu habe eben keine Sanierung der Fahrbahn gehört – sondern nur eine Wiederherstellung der Decke. Über die rumpeln nun täglich Tausende Fahrzeuge. Wann sich am Zustand der Straße etwas ändert, liegt nicht in der Hand der Stadt, sondern hängt am Freistaat: Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist für die Lauchhammerstraße zuständig, weil sie zur B 182 zählt.

Dort hatte man die Straße eigentlich schon machen wollen, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Das Vorhaben „Deckenbau“ sei bereits Bestandteil des Bauprogramms 2016 gewesen. „Im Ergebnis einer Abstimmung mit der Stadt Riesa im März 2016 wurde allerdings vereinbart, dass sich unser Deckenbau an das Vorhaben der Stadt Riesa anschließt“, so die Sprecherin.

Diese Reihenfolge scheint sinnvoll: Es hätte Aufregung gegeben, wenn erst eine Firma die Fahrbahn erneuert und kurz darauf die nächste Firma den neuen Asphalt wieder aufgeschnitten hätte, um drunter Abwasser oder Leitungen zu erneuern. Nun kommt also die Fahrbahn als Nächstes dran. Weil die jüngsten Arbeiten im Untergrund so lange dauerten, ergebe ein Baubeginn im Dezember oder Januar laut Isabel Siebert keinen Sinn mehr. „Unabhängig davon steht im Ergebnis des bereits laufenden Ausschreibungsverfahrens die Beauftragung der Leistung kurz bevor.“ Auf dieser Grundlage könne im neuen Jahr gebaut werden – bei entsprechender Witterung. Und wieder unter Vollsperrung. „Dabei soll in Anlehnung an die bisherige Vorgehensweise der Stadt Riesa die Uttmannstraße beziehungsweise die Heinrich-Schönberg-Straße als Umleitung genutzt werden“, sagt Isabel Siebert.

Die Auswirkungen seien aber bei Weitem nicht so groß wie 2015. „Aus heutiger Sicht kann das Bauvorhaben in weniger als drei Wochen zum Abschluss gebracht werden“, so die Lasuv-Sprecherin. Immerhin: Überraschungen im Baugrund dürften nach dem Abwasserbau nun nicht mehr zu erwarten sein. Da war man – wie bei Baustellen im städtischen Gebiet üblich – auf nicht oder falsch eingezeichnete Kabel im Untergrund gestoßen, die den Ablauf verzögerten. Der Freistaat geht nun davon aus, den Kostenrahmen für die Erneuerung der Lauchhammerstraße einzuhalten. Das Projekt soll rund 100 000 Euro kosten und komplett vom Bund bezahlt werden.

Das dürfte für die Betroffenen aber nur ein kleiner Trost sein. Denn 2017 wird nun das dritte Jahr in Folge, in dem dort gebaut wird und Anwohner, Gewerbetreibende und Autofahrer unter Verkehrseinschränkjungen leiden: Los war es im Herbst 2015 gegangen, als für Arbeiten am Abwasser wochenlang der Ebertplatz gesperrt und die B 182 halbseitig dicht war. Auch die Uttmannstraße blieb komplett zu. Dieses Jahr folgte von Mitte Juli bis Anfang Dezember der Bau der Lauchhammerstraße mit einer Umleitung über die Uttmannstraße.

Weil dadurch Kunden ausblieben, waren Geschäftsinhaber frustriert. Die Inhaberin des Blumenladens Blütenzauber gab komplett auf: Die lange Vollsperrung sei ihr Ende gewesen, hatte sie der SZ im September gesagt. Auch die Vinothek am Hafen hatte deutlich weniger Umsatz verzeichnet, die Bäckerei ihre Öffnungszeiten verkürzt, der Imbissbetreiber geklagt.

Monika Gruhle vom Geschenke-Laden Heinz Päßler versteht zwar, dass auf der Lauchhammerstraße gebaut werden muss – hätte sich aber gewünscht, dass die Arbeiten nicht so lange dauern. „Im Sommer hätte man abends sicher länger bauen können“, sagt die Händlerin. Aber man habe die lange Sperrung dieses Jahr überstanden – da werde man auch noch die nächste überstehen. „Wir hoffen nur, dass es nicht wieder so lange dauert.“

