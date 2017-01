Die nächste Runde im Parkdeck-Prozess In Dresden treffen sich die Stadt und die Planer des Parkdecks wieder vor Gericht. Was von diesem Termin zu erwarten ist.

Der Rechtsstreit um den misslungenen Parkdeckbau in Dippoldiswalde erreicht eine neue Ebene. Am Donnerstag dieser Woche beginnt vor dem Oberlandesgericht in Dresden die erste Verhandlung im Berufungsverfahren zwischen der Stadt Dippoldiswalde und dem Planungsbüro Ruhsam & Ullrich.

Das Verfahren läuft inzwischen seit 2001. Erst haben die Stadt und die Planer versucht, sich in einem selbstständigen Beweisverfahren zu einigen. Das ist aber nicht gelungen. Daher hat die Stadt 2006 geklagt und nach neunjährigem Prozess im September 2015 auf der ganzen Linie Recht bekommen. Der Zivilrichter am Landgericht verurteilte die Planer zu über einer Million Euro Schadensersatz für Fehler bei Planung und Bau. Dagegen sind sie in Berufung gegangen.

Zwischenzeitlich gab es einen Anlauf, um einen Vergleich zwischen beiden Parteien zu finden. Aber es kam dabei nicht zu konkreten Verhandlungen, wie beide Seiten bestätigten.

Am Donnerstag wird Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) die Stadt vor dem Gericht vertreten. Er erwartet an diesem Tag nicht viel mehr als eine Bestandsaufnahme der Situation. Er hofft aber, dass es danach zügig zu einer Entscheidung kommt.

Gerichtsverfahren am OLG Dresden, 2.2., 13 Uhr.

