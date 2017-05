Die nächste Niederlage Dynamo verliert gegen 1860 München – und das trotz der spannenden Nachspielzeit irgendwie auch verdient.

Dynamo-Torwart Marvin Schwäbe muss einmal mehr hinter sich greifen als der Kollege auf der anderen Seite. © robert michael

Der 5. April dieses Jahres hat eine größere Bedeutung, als das an jenem Mittwochabend zu erwarten gewesen ist. Dynamo hat damals 2:1 gewonnen – gegen Heidenheim und auch dank der eingewechselten Marcel Hilßner und Marcos Alvarez. Es ist Dynamo Dresdens vorerst letzter Sieg in dieser Saison – weil auch einen Monat später die inzwischen viel beschworene Wende zum Guten wieder nicht gelingt.

Am 5. Mai, einem Freitagabend, verliert Dynamo gegen den abstiegsbedrohten TSV 1860 München mit 1:2, und das nach dem Eindruck der 90 Minuten auch völlig verdient. Die Gäste haben mehr Spielanteile, mehr Chancen und lassen den Noch-Tabellenfünften auch in Unterzahl ab der 69. Minute kaum torgefährlich werden.

Im Grunde kommt es so, wie Uwe Neuhaus das prognostiziert hat: „1860 hat zuletzt zwei gute Spiele gemacht, beide verloren. Gegen uns werden sie das versuchen zu drehen, und da wird ihnen jedes Mittel recht sein im Rahmen des Erlaubten und Unerlaubten.“ Und tatsächlich sind die Gäste von Beginn an die bessere, manchmal gar die dominierende Mannschaft.

Chancen haben sie im Überfluss – wie schon in den vorangegangenen, verlorenen Spielen. Und auch diesmal sieht es lange Zeit so aus, als könnten sie diese erneut nicht nutzen. Allein Christian Gytkjaer hätte Dynamo in der ersten Halbzeit abschießen können. Doch egal, was der Däne versucht, es will nicht gelingen – im ersten, zweiten, dritten sowie vierten Versuch (4., 13., 15., 42.). Der fünfte aber, der sitzt. Gegenspieler Jannik Müller müht sich nach Kräften, doch Gytkjaer lässt ihn gekonnt aussteigen und schiebt zur überfälligen Führung ein. Möglichkeiten haben auch einige andere in den blauen Trikots.

Nach Chancen steht es zur Pause jedenfalls 2:9 aus Sicht der Dresdner, bei denen lediglich Marvin Stefaniak (8.) und Akaki Gogia (34.) so etwas wie torgefährliche Aktionen haben. Stefaniaks Hackenkick lenkt der Torwart um den Pfosten, und Gogias Schuss verfehlt doch deutlich das Tor.

Das Dynamo-Zeugnis: Es mangelt überall zurück 1 von 11 weiter Niklas Kreuzer: Note 3 Beginnt mit einem starken Pass auf Stefaniak, ist dann aber vor allem in der Defensive gefordert und hat dort große Mühe. Jannik Müller: Note 4 Lässt sich vor dem 0:1 vernaschen, ist sonst aber immer auf dem Posten. Befreit sich mehrfach mit Dribblings aus der Umklammerung. Florian Ballas: Note 3 Behält die Lufthoheit und den Kopf oben. An ihm liegt es kaum, dass die Löwen zu so vielen Tormöglichkeiten kommen. Philip Heise: Note 3 Demonstriert bei einigen Dribblings seine Schnelligkeit. Sucht aber oft vergeblich nach den Anspielstationen. Bereitet das 1:2 vor. Marco Hartmann: Note 3 Sofort wieder der Motivator und Antreiber auf dem Platz. Die einmonatige Pause ist zu spüren. Belohnt sich mit dem Tor. Aias Aosman: Note 5 Findet keine Bindung zum Spiel, wirkt fast wie ein Fremdkörper. Darf aber trotzdem lange auf dem Platz bleiben. Niklas Hauptmann: Note 3 Bietet sich an, geht ins Dribbling, findet aber nicht in seinen gewohnten Rhythmus und wird oft fair vom Ball getrennt. Akaki Gogia: Note 3 Braucht schnell einen Turban, aber nicht nur wegen des Kopfschutzes einer der Auffälligsten bei den Schwarz-Gelben. Marvin Stefaniak: Note 4 Die verstolperte Chance zu Beginn passt zu seinen Leistungen der vergangenen Wochen: bemüht, aber nicht effektiv. Erich Berko: Note 4 Der Kutschke-Vertreter wird selten angespielt. Sucht nach Laufwegen, findet die erst, als er wieder auf die Außenbahn darf. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel

Einen echten Vorwurf kann man Dynamo bis dato aber noch nicht machen, die Einstellung stimmt und auch das Bemühen ist offensichtlich – womit das Grundsätzliche zunächst einmal stimmt, wie auch Ralf Minge findet.

„Dass man als Sportler nach einer verpassten Chance erst mal in ein mentales Loch fällt, ist normal“, sagt der Sportchef im aktuellen Stadionheft Kreisel. Doch das, fügt er hinzu, kann und darf nicht alles sein. Vielmehr müsse es gelingen, „die Enttäuschung abzuhaken und das Jahr ordentlich zu Ende zu bringen. Es steht noch was auf dem Spiel“.

Minge meint nicht nur den Tabellenplatz, der in nicht geringem Maße über das dem Verein zustehende Fernsehgeld entscheidend. Dem Dynamo-Idol geht es um andere Werte, auch im Verhältnis zu de Fans: „Das hohe Maß an Identifikation, das in den letzten drei Jahren gewachsen ist.“

Entsprechend gefordert ist die Mannschaft, nach dem Rückstand insbesondere. Doch München erweist sich als hartnäckiger Kontrahent und Dynamos Nervenkostüm als einmal mehr anfällig. Wie schon in der Vorwoche in Bochum ist es ein kapitaler individueller Fehler, der zum nächsten Gegentreffer führt. Diesmal ist es Torwart Marvin Schwäbe. Sein Pass landet in den Füßen des Gegners, und Levent Aycicek hat keine Mühe. Mit genauem Flachschuss vollendet er zum vorentscheidenden 2:0 für 1860. Gerade mal 32 Sekunden sind da nach dem Wiederanpfiff gespielt.

Hartmanns Tor kommt zu spät

Die Aufholjagd, die Dynamo in dieser Saison schon einige Male eindrucksvoll gelungen ist, bleibt aber aus. Zu clever und taktisch vorzüglich eingestellt agieren die Gäste, die weitere gute Chancen auslassen. Und auch Kapitän Marco Hartmann, der nach einmonatiger Verletzungspause eine engagierte Leistung zeigt, kann allein nicht die nötigen Impulse geben. Sein Anschlusstor in der 89. Minute kommt zu spät.

Dynamo fehlt es in solchen Phasen an Führungsspielern, zumal mit dem gelbgesperrten Stefan Kutschke ein weiterer Antreiber zuschauen muss. Chancen wie die von Alvarez und den Freistoß von Niklas Kreuzer an die Oberkante der Latte sind die absolute Ausnahme. In der Nachspielzeit scheitert schließlich noch Gogia.

Dass es in der Sommerpause personelle Veränderungen geben muss, ist schon ausgemacht. Minge macht diesbezüglich keinen Hehl daraus, dass ihn die Abgänge von Marvin Stefaniak (geht zum VfL Wolfsburg), aber auch Nils Teixeira (wird mit Hansa Rostock in Verbindung gebracht) und Giuliano Modica (soll sich mit Kaiserslautern einig sein) dabei besonders nahe gehen – aus menschlicher Sicht. „Das sind schon Schmerzen, gar keine Frage. Wer mich kennt und weiß, wie ich ticke, der weiß auch, dass mir so etwas schwer fällt. Für die Jungs, die damals am Start waren und sich für den Verein zerrissen haben, ist damit ein Lebensabschnitt verbunden.“

Mit dem Satz, das sei der Lauf der Dinge, ist es für ihn nicht getan. Der Sportchef leidet – am Freitagabend vor allem angesichts der nächsten Niederlage, der vierten in den vergangenen fünf Spielen.

Bewerten Sie hier die Leistungen der Dynamo-Spieler gegen 1860!

zur Startseite