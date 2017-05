Tischtennis Die nächste Medaille Evelin Dathe hat bei den Deutschen Meisterschaften erneut Bronze geholt.

Evelin Dathe der 38. erspielte sich bei Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren wieder einmal Edelmetall im Gepäck. © Jörg Schreiber

Die Medaillensammlung von Evelin Dathe wächst weiter. Am Ende der 38. Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren im baden-württembergischen Neuenstadt am Kocher hatte die Döbelnerin wieder einmal Edelmetall im Gepäck.

Das Damen-Doppel entwickelt sich bei der Sachsenligaspielerin mittlerweile zur ausgemachten Lieblingsdisziplin. Denn nachdem sie bereits in den Jahren 2013, 2014 und 2016 einen Podestplatz eroberte, schaffte es die Mittelsächsin mit einem dritten Rang in diesem Wettbewerb zum vierten Mal aufs Treppchen. Ganz nebenbei rehabilitierte sich die 65-Jährige gemeinsam mit ihrer Partnerin Lilija Dietterle für die überraschende Endspiel-Niederlage bei den sächsischen Titelkämpfen, wo sich die Döbeln-Dresdner-Kombination erstmals seit drei Jahren geschlagen geben musste.

Im Einzel schaffte die Döbelnerin den Einzug in die Endrunde. Mit einem klaren Sieg und einer Fünf-Satz-Niederlage landete sie in ihrer Gruppe auf Rang zwei. In der ersten Finalrunde kam aber das Aus. Im Mixed scheiterte die Mittelsächsin gemeinsam mit Holger Staskiewcz vom TTV Hohndorf im Viertelfinale. (DA/jsc)

