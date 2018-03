Die nächste Gold-Mission Mit einem kleinen Team, aber großen Ambitionen starten die deutschen Behindertensportler am Freitag in Pyeongchang.

Gut gelaunt in den Flieger: Mit an Bord ist das Curling-Team mit Martin Schmitt (v. l.), Christiane Putzig, Petra Schlitt, Heike Melchior, Harry Pavel und Wolf Meißner. Foto: dpa © dpa

Noch kurz ein Erinnerungsfoto am Flughafen Incheon in Seoul, dann Umladen des vielen Gepäcks und weiter mit dem Bus nach Pyeongchang: Die deutschen Behindertensportler sind am Montag nach über 20 Stunden beschwerlicher Anreise in Südkorea „gesund, munter und bestens gelaunt“ angekommen, wie sie via Twitter mitteilten. Nach dem Einzug ins Quartier kann „Team D“ den Start seiner „Mission Gold“ kaum mehr erwarten. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Start der Paralympics an diesem Freitag:

Wer ist bei den Paralympics in Pyeongchang dabei

Rund 570 Athleten aus 49 Nationen wollen bei den Paralympics starten und treten in 80 Wettbewerben an. Unter den Teilnehmern sind etwa 30 russische Sportler, die wie bei den Winterspielen unter neutraler Flagge starten. Offiziell werden sie als Neutrale Paralympische Athleten (NPA) geführt. Nordkorea, Georgien und Tadschikistan feiern ihre Premieren. Für Deutschland starten 15 Einzelsportler und ein fünfköpfiges Rollstuhlcurling-Team. Sächsische Athleten sind nicht dabei.

Was rechnet sich die deutsche Mannschaft aus?

Eine Medaillenvorgabe gebe es vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) nicht, sagt Präsident Friedhelm Julius Beucher. „Wir gehen aber mit der berechtigten Erwartung auf Erfolge an die Spiele heran. Wir waren bei Weltcups und Weltmeisterschaften – sowohl in den nordischen als auch in den alpinen Disziplinen – immer wieder auf dem Podest dabei.“ 2014 in Sotschi holte das deutsche Team 15 Medaillen – neun goldene, fünf silberne und eine bronzene. Auch diesmal wolle man wieder „unter den Top-Nationen“ abschneiden, sagt Karl Quade, der Chef de Mission.

Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Sportler?

Für Gold, Silber und Bronze bekommen die Paralympics-Athleten die gleichen Prämien wie die nicht-behinderten Sportler bei den Winterspielen. Platz eins wird mit 20 000 Euro belohnt, Platz zwei mit 15 000 und für den dritten Platz gibt es 10 000 Euro.

Welche Sportarten werden bei den Spielen ausgetragen?

Bei den Paralympics werden Medaillen im Para Ski alpin, Para Langlauf, Para Biathlon, Rollstuhlcurling, Para Eishockey und Para Snowboard vergeben. In einzelnen Wettbewerben gibt es zum Teil verschiedene Kategorien je nach Behinderung. So starten die Sportler beispielsweise in den alpinen und nordischen Disziplinen in drei Kategorien: stehend, sitzend und sehbehindert.

Werden die olympischen Wettkampfstätten umgebaut?

Zum Teil. So werden die Banden im Eishockey-Zentrum vor den Mannschaftsbänken und der Strafbank durch durchsichtige Elemente ersetzt. Grund: Die Para-Eishockeyspieler nutzen spezielle Schlitten, wodurch sie näher an der Oberfläche des Eises sind. Für den Transport zu den Sportstätten kommen beispielsweise Spezialbusse für die Rollstuhlfahrer zum Einsatz.

Wo sind Live-Bilder von den Wettkämpfen zu sehen?

Das ZDF beginnt am 9. März mit der Übertragung der Eröffnungsfeier. Die ARD übernimmt am 14. und überträgt bis zum 18. März. Mehr als 65 Stunden Live-Berichterstattung haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt geplant und damit deutlich mehr als in Sotschi vor vier Jahren. Wegen der achtstündigen Zeitverschiebung finden viele Wettkämpfe zur deutschen Nachtzeit statt. (dpa)

